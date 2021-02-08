部桃群聚感染危機解除 侯友宜：防疫期間不能掉以輕鬆
記者陳志仁/新北報導
2021-02-08 15:44:29
衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎的群聚感染，中央流行疫情指揮中心執行「清零計畫」後，指揮官陳時中昨(7)日宣布部桃前進指揮所解編；對此，新北市長侯友宜認為，防疫期間仍然不能掉以輕鬆，應該以嚴謹的態度面對。
侯友宜表示，防疫永遠是上、下一條心，中央跟地方全力在配合，尤其桃園發生部桃群聚感染的事，新北不可能置身事外，新北一定全力的支持；此外，新北在這段的時間，也清空了很多醫院跟病床，協助部桃的病人轉入，讓部桃的疫情能很快地迅速下降。侯友宜指出，疫情指揮中心認為危機已解除，但不管如何，防疫期間仍然不能掉以輕鬆，更應該以嚴謹的態度面對，用嚴謹的態度全力以赴，希望疫情不但能夠有效的壓制，也不能擴大，要完全防堵疫情再擴散，讓台灣的疫情沒有發生。侯友宜今(8)日前往浮洲橋下視察「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」，並贈予施工團隊牛年福袋慰勉辛勞，期待工程如期如質於今年底前順利完成，讓浮洲地區的居民生活更便利，同時改善周圍行政區交通銜接與車流堵塞的問題。
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