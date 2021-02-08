名家論壇》黎榮章／部桃群聚讓鄭文燦離2024越來越近？
文/黎榮章
2021-02-08 16:02:50｜2021-02-08 16:03:07
1月12日「北部某醫院」發生院內感染，隨後擴大成群聚事件，造成上千人隔離。由於此案首二起案例的疫調足跡都在桃園，發生地不言而喻，全國關注目光瞬間都集中到此地，特別是桃園市長鄭文燦身上。久違的本土案例使國內一時間人心惶惶，部分藍營執政縣市更發出「禁桃令」，綠營執政首長和政治人物則串聯「挺桃園」、「挺醫護」，讓此事從單純的防疫戰演變為藍綠政治角力，特別鄭文燦又是民進黨內被看好有實力角逐2024的強棒，鄭文燦表現如何，大家都拭目以待。
據QuickseeK快析輿情資料庫比對，在1月12日部桃群聚事件發生後，鄭文燦的網路聲量跟著受到拉抬，因為發生地就在桃園，讓他一下子匯聚了全國人民的目光焦點。事實上，在群聚事件發生前，國內疫情處於長期控制穩定狀態，元旦後的政治議題除罷免案外，一時也無其他熱點；政壇稍引人關注的，是民進黨的英系在去年底、今年初輪流邀宴賴清德、鄭文燦，一時間賴燦雙子星低調爭輝，不過，此題熱度僅限政治圈內，一般民眾無感、甚或恐怕心生厭惡，因此鄭文燦的整體討論度不高，而在部桃群聚前後，鄭文燦的聲量一舉成長了37%。因為部桃而帶來的聲量，對鄭文燦來說是加分還是扣分？據QuickseeK快析輿情資料顯示，鄭文燦1月份的正面聲量19%、負面聲量15%，是近半年中，正聲量首度超越負聲量的月份。這樣的數據，直觀的讓人以為鄭文燦的防疫措施得到好評，諸如果斷宣布市府及附屬機關、學校的尾牙一律停止，市府規劃的農曆年前大型活動也都延期，堅守社區防線。而在「拒桃」、「挺桃」拉鋸中，也獲得黨內同志力挺，臉書瘋傳「請大家一起為桃園加油，把溫暖送給桃園」訊息，在疫情沒有崩潰的情況下，防疫正能量再度生效，讓正聲量突破。不過進一步分析鄭文燦聲量，可發現正聲量主要來自他自己的臉書粉專，在其它頻道如PTT、LINE或其他臉書粉專，他的網路好感度（P/N）值表現並不突出。這說明了鄭文燦之所以獲得聲量好評，未必是防疫作為讓全民有感，而是民進黨同志和支持者在鄭文燦需要聲援時，樂意跳出來為其贊聲，就算是賴清德都不例外；因為「保鄭」不只是「保衛當下的蔡政權」，不讓蔡英文提前跛腳，同時也是保護2024民進黨重要戰將，保存民進黨繼續執政的實力，不讓內戰提前開打。相較於國民黨隨後上演的「趙少康回黨」大戲，吹響今年下半年國民黨主席之戰的號角，民進黨面臨疫情危急時刻，黨內捐棄歧見、放下競爭，團結對外穩住陣腳，雖然疫情陰霾還未完全遠離，但從支持者面對桃園這次難關的反應來看，若鄭文燦處理作為若能獲好評，離2024將更近一步。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com