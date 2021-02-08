民團民調：8成民眾不滿石木欽案處置 6成不滿司改成效
新頭殼newtalk
2021-02-08 16:20:31
前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當接觸，重創司法界，台灣陪審團協會今天(8日)公布最新民調，有高達7成9的民眾不滿意司法院對此案的懲戒結果，對司法的信賴度下降至不到3成，有超過6成民眾不滿司改成效。
台灣陪審團協會今在立法院舉辦「司法崩盤、司改吃丙」記者會，包含台灣陪審團協會理事長陳為祥、協會創會長鄭文龍、前立委林忠正、台灣青年民主協會理事長張育萌、台灣永社專案研究員彭至誠等人與會。陳為祥指出，據民調顯示，有65.7%的民眾認為司法體系中的不當飲宴及收禮行為是普遍現象，79.5%民眾不滿意司法院對這次事件的處理方式；有40.8%民眾認為即使懲戒，司法院長許宗力仍應辭職下台。另外，僅26.4%民眾信任司法審判制度、32.1%的民眾相信法官能公平審判，約6成民眾不滿意近年來司法改革的調查結果，而有76.7%的民眾支持引入陪審團制度以改善台灣司法的現狀。林忠正認為，有陪審制的國家，不會走入獨裁，若台灣有陪審制，反而是增加國安，期盼民進黨不要做表面改革，把參審制修正為陪審制；彭至誠說，醜聞爆發衝擊司法，也讓台灣人懷疑司改是否能繼續，呼籲一定要追究相關人士。鄭文龍呼籲，司改既然已「死當」，政府就該痛定思痛、啟動真改革，實施最民主化的陪審制。台灣陪審團委託典通公司於1月28日至1月30日間執行電話隨機抽樣訪問，共完成1085份樣本，其中市話540份，手機樣本545份，在95%信心水準下，誤差值為正負2.98個百分點。新聞來源為Newtalk 新頭殼