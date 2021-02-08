綠中評委對萊豬棄權案「移送」有疑義 請民進黨團再說明
記者劉育辰／台北報導
2021-02-08 16:20:21｜2021-02-08 16:42:10
民進黨中評會今（8）日召集11名中評委，針對民進黨籍立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人，在去年立法院萊豬表決大戰時，違背黨團一致投票的議案進行討論。不過，由於會中有中評委對移送程序有疑義，所以決議請黨團再次說明，年後再進行討論。
今日民進黨中評會針對林淑芬、劉建國、江永昌等3名立委在立院萊豬表決棄權等案召開會議，討論是否針對3人進行懲處；不過，中評委陳明文在會中提出疑義，認為根據《民進黨紀律評議裁決條例》第42條規定「議會黨團得直接送直接送評議委員會裁決」，但民進黨團在給黨中央的公文中僅寫道「林淑芬、劉建國、江永昌3位立委各處以停權3年，並移送中央黨部處理」，語焉不詳，應再次請黨團清楚說明，是否要將3人的案子送往中評會。不過，中評委林宜瑾確認為，黨團在公文中寫得很詳細，就說要做為未來黨提名的參考，牽涉到提名參考，那當然是交由中評會處置。就她理解，當時召開黨團大會時，黨團多數意見是希望這個案子能送由中評會處置，只是陳明文對這件事的解釋跟她不太一樣，所以為了過年前的和諧，決議年後再處理。林宜瑾也提到，會議中陳明文認為黨團已經針對此事進行懲處，加上公文語焉不詳，就區域立委來說，應該一事不二罰，倘若是不分區立委可能就必須送中評會處置，但她看法不同，林宜瑾強調，當初黨團決議一致性投票，違反這項決議卻只受到不能當黨團幹部的懲處，那未來不一致性投票的問題恐怕會層出不窮，「那黨的威信何在？」會後，中評會主委康裕成再次強調，黨團先前是針對3人「黨團權利」部分予以停權3年的處份；中評會則是處理3人「黨員權利」的部分，沒有一罪二罰的問題。而過去在意送程序上，立法院黨團、中常會、中執會均有移送權，但能否移送黨中央，交由黨中央移轉案件給中評會等細節都沒有明文規定，因此產生疑義與意見上的分歧，所以會再請黨團清楚說明當初懲處的用意，與是否送交中評會等爭議。