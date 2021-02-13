影／春節練個天鵝頸 漂亮美麗過好年
文/沈傳恩
2021-02-13 20:30:00
農曆初二回娘家，不少在意身材的民眾，在度過了除夕的圍爐跟初一的聚餐後，都會開始萌生些許罪惡感，深怕自己的身材在年後大走鐘；為了避免這種狀況發生，今天特別請到小雨老師來教大家，如何在家輕鬆練出天鵝頸，享用美食零煩惱。
小雨老師表示很多人會有聳肩的習慣，因此斜方肌就會變得特別硬，讓脖子的線條變緊繃不美觀。以下幾個放鬆的動作，能夠讓脖子挺直、不駝背，難度不高隨時隨地都可以做！第一個動作先放鬆頸邊肌肉，手扣住一邊耳朵如圖，右手扣左耳、左手叩右耳一次一邊，然後往下壓施加一點壓力，放鬆你的胸鎖乳突肌，暫停10秒舒緩。肩膀不要跟著提起，盡量讓脖子拉長。第二個動作是放鬆後頸肌肉，雙手扣住頭，手肘壓緊往下壓，每次停留10秒共重覆三次。第三個動作要放鬆脖子肌肉，雙手相扣，大拇指伸出來頂住下顎，並往正上方抬。要注意頭部不要後傾，會容易有脊椎摩擦。第四個動作是壓雙下巴，把雙下巴擠出來向後推，核心維持不動，來回做十次放鬆。第五個動作是放鬆肩膀後背肌肉，雙手包插在背後，也可以拿毛巾輔助，盡量讓胸口打開。第六個動作是改善胸口前旋，雙手在後側抓住，肩膀夾緊往後推，後側肩胛骨呈現夾緊的狀態，也可以往下伸展，改善肩膀前旋把肩膀打開。