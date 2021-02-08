高雄中博高架橋功成身退 2月27日凌晨0時起封閉拆除
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-08 16:25:37
高雄車站周邊的中博高架橋（引道段）預計將於2月27日凌晨0時起封閉進行拆除作業，預計9天內完成拆除中博高架橋引道段，完工後替代中博高架橋功能的站西路預計3月8日上午6點開放雙向通車，剩餘位於高雄車站工區內之高架橋也將於後續2個月內拆除完畢。
鐵道局南工處說，為配合縮短拆除工期、對車站周邊影響降到最低、及維持中博路廊穿越功能，施工工期預計自2月27日至3月7日共9天內完成拆除中博高架橋引道段，剩餘位於高雄車站工區內之高架橋也將於後續2個月內拆除完畢。高雄市交通局指出，中博高架橋拆除時程原方案是在站西路開闢4個車道，用6個月的時間拆完中博高架橋，而站東路的工期約需兩年半，直到2023年7月31日才能通車，高雄車站整體完工的時程則將落在2024年5月1日。為免造成民眾不便，市長陳其邁希望縮短工期，交通局遂於去年底提出精進方案，2月27日凌晨0時起，用9天的時間先拆除高雄車站周邊的中博高架橋（引道段），3月8日站西路6車道通車，剩餘位於高雄車站工區內之高架橋段便可專心施作拆除工程，預計在兩個月內便可全部拆除，而站東路工期也可縮短至1年半，提前至2022年9月30日通車，站區正式南北貫通，站西、站東恢復分區單向通行，預計2023年間高雄車站整體完工，時程大幅提前。而中博高架橋（引道段）拆除的前三天將施作至晚間12點，未免影響到附近市民的作息，市府也將補助中博高架橋周邊12里約1000戶的民眾住飯店的費用，上限1天2000元；交通局也提醒民眾，因中博高架橋引道跨越九如路及建國路上方，為施工安全，屆時九如路（大連街－哈爾濱街）及建國路（林森路－同愛街）亦須配合交通管制與封閉部分路段，目前已規劃高雄車站周邊包含自立路、自由／復興路、七賢路、十全路及民族路、中華路作為替代道路。而座落於高雄車站交通管制區周邊的市區公車及中長程國道客運，將規劃於七賢路（南華路－忠孝路間）設置臨時停靠站，並開闢免費接駁車至高雄車站，免費接駁車營運時間為每日6至24時，每6分鐘一班來回接駁；而高雄車站的接送，市府已規劃高雄車站專用車道由現行的南華路與松江街進出不受影響，並鼓勵搭乘臺鐵的民眾，可以多多以鄰近的民族站及三塊厝站來接送，或者至臺鐵高雄車站下車後轉乘捷運紅線至市區各站，方便且不塞車。高雄市副市長林欽榮表示，中博高架橋在歷經17個年頭的服務，配合鐵路地下化工程功成身退即將走入歷史，但因位處市區南北幹道重要連結，市府為掌控拆除工程進行進度，將與鐵道局南工處成立緊急應變中心，加強各項宣導工作、設置改道預告牌面等，並呼籲請市民及早了解各項交通管制措施，規劃屬於自己上、下班（學）的最佳路徑，期待早日完成鐵路地下化高雄車站的美麗願景。