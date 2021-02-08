促政黨合作！趙少康：當選國民黨主席 將拜會民進黨
記者陳弘志／台北報導
2021-02-08 16:35:23｜2021-02-08 16:49:04
媒體人趙少康今（8）日宣布爭取參選2024年總統，同時也不放棄參選今年2021年的國民黨主席選舉，他表示如果當選國民黨主席，將主動拜會民進黨中央黨部，促成政黨合作。
趙少康表態參選黨主席和總統，擾動藍營一池春水。他表示，自己希望和江啟臣、韓國瑜、朱立倫、馬英九、王金平等人都結盟 ，不會只偏向一邊，畢竟選舉爭取選票，總是多多益善，助力是越多越好。凡是懂選舉的人，都會希望廣結善緣，因為政治是爭取多數人的幸福，選舉也是爭取多數人的支持，「我覺得自己還不錯，所以出來選」。記者問「有人說，你現在出來選，是在破壞黨嗎？」趙少康正色駁斥，「黨主席是他們給我的嗎？是我想要，就有的嗎？這是要選的，按照制度選出來的，跟破壞團結有什麼關係？講這種話的人，才叫做破壞團結。選舉就是公平競爭，一旦選贏，大家就要支持選上的人，而不是事先不准你選」。記者追問「江啟臣若不准你選黨主席？」趙少康說，「若黨最後不准我選，我就不選。但這不是黨主席決定，而是中常會決定。任何事，我都不排除。當初談，我也是說要先取得選主席的資格 ，再去考慮要不要選主席。至於排不排除選總統？我說也會爭取，都不排除，但也不表示我非得一定要」。趙少康指出，如果他當選國民黨主席，他會去拜訪民進黨中央黨部，因為政黨其實也可以合作，兩黨競爭歸競爭，還是可以談的，有些事情要談，才能解決。至於趙少康曾說如果他當總統，就把 52 台還給中天。趙少康今天說明，一種可能是NCC（國家通訊傳播委員會）到時候還存在，可以重新考慮；另一種是根本不需要現在的NCC，他認為有好幾種可能性。趙主張在媒體審照部分，委員人選應由民間來提名，而不是由行政院提名，這樣會更為公正。