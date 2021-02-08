趙少康表態選總統 陳玉珍：將促成他跟江啟臣合作
記者吳承翰／台北報導
2021-02-08 16:37:26｜2021-02-08 16:46:54
中廣董事長趙少康日前回歸國民黨後動作頻頻，除了透露前高雄市長韓國瑜要他選黨主席之外，今（8）日更表態參選2024總統大選，在政壇投下震撼彈。立法院國民黨團首席副書記長陳玉珍分析，黨主席江啟臣目前沒有選總統的跡象；前新北市長朱立倫是為了選總統才會爭取主席；趙少康率先表態選總統，對黨主席則保持模糊態度，有可能促成他跟江啟臣合作，趙選總統、江連任主席。
陳玉珍表示，趙少康選黨主席的意願不像選總統那麼強烈，而江啟臣目前的動作都是以力拚連任為主，看不出來有想挑戰總統的跡象，朱立倫則參加國民黨總統初選失敗的經驗，一定會想當主席，把提名權掌握在手中。陳玉珍認為江、朱、趙三個陣營要談合作，朱立倫跟江啟臣競爭主席、跟趙少康又競爭總統初選，只能孤軍奮戰。江啟臣跟趙少康合作順利連任主席，制定出公平的初選機制，趙又認為他最有實力勝出，是兩人都能接受的局面，現在趙少康主動拋總統議題，就是為了啟動江、朱、趙三陣營談判。對於趙少康喊話要整合第三勢力，陳玉珍表示台北市長柯文哲也想爭2024，在野勢力整合要從2022縣市長選舉就開始，否則地方級選局沒整合，總統級選舉會更難談，「這幾個人私下一定都有聯繫管道，想團結一定要有人放下私心」。