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悲！愛子才離世半年　三浦春馬父親驚傳猝逝

娛樂中心／綜合報導

2021-02-08 16:42:50｜2021-02-08 16:46:06

▲三浦春馬父親驚傳過世。（圖／雅慕斯娛樂）
▲三浦春馬父親驚傳過世。（圖／雅慕斯娛樂）
日本人氣男星三浦春馬去年7月18日在住處自縊身亡，享年30歲，死訊震撼演藝圈，沒想到，他的父親今（8日）傳出也在上個月過世，享年63歲，父子在另一個世界相聚，令人不勝唏噓。
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▲阿娟曝光多張三浦春馬當天的珍貴照片。（圖／活力DJ
▲三浦春馬人生短短30年。（圖／活力DJ 阿娟臉書）
三浦春馬半年前被經紀人發現於東京住處輕生離世，沒留下遺書的他，尋短的真正原因外界至今無從知悉。無奈造化弄人，據日媒《女性自身》報導，三浦春馬的父親今驚傳已在今年1月15日猝逝，他的哥哥證實這項消息，並透露對方在三浦春馬離開後，心情就一直很低落。
報導指出，三浦春馬的父親上月15日還光顧平時常去的餐廳，直到隔天凌晨突然感到身體不適，回家休息一陣子後，就被送往醫院急救，最終仍回天乏術。事實上，三浦春馬父親在兒子去世後，接受媒體訪問時曾說：「即使死因調查清楚，我兒子也回不來了，我以後只能過著沒有春馬的日子。」​​​​（編輯：楊穎軒）
▲日媒報導三浦春馬父親逝世消息。（圖／女性自身官網）
▲日媒報導三浦春馬父親逝世消息。（圖／女性自身官網）
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