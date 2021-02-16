過去3年財神爺偏好輪流轉 億元頭獎得主特徵大公開
記者顏真真/台北報導
2021-02-16 13:00:00｜2021-02-16 13:05:22
今（2021）年台灣彩券公司春節彩券加碼總獎金高達8.6億元，創近4年新高，也吸引許多民眾搶買彩券拚頭獎，只是什麼樣的人才容易中頭獎？哪個地方買中獎機率較高？根據台灣彩券公司統計，過去3年財神偏好輪流轉，億元頭獎開出注數，新北市拿下2年冠軍，台中市則是去年開出最多的縣市。至於去年億元得主以50-59歲、血型O型、生肖屬羊最多，長相多屬大眼、大耳、橢圓臉、櫻桃小嘴及高鼻。
根據台灣彩券統計，2018年至2020年這3年開出最多的億元頭獎的有2個縣市，其中新北市拿下2018及2019年的冠軍，各開出4注及5注億元頭獎，而台中市去年則開出5注拿下第一。至於開出第二多的億元頭獎縣市，每年都不同，2018年由台南市以3注拿下，2019年則是台中市及台南市各開4注，去年由台北市及新北市各以3注排名第二。若以開出的億元頭獎總金額來看，每年也都不同，2018年由花蓮縣以1注獨得16.52億元拿下第一，2019年由台南市開出4注總金額28.92億元，台北市則是去年冠軍開出3注億元頭獎，總金額達21.83億元。至於開出頭獎總金額第二高，去年由南投縣以1注獨得15.62億元拿下，2019年則是台中市開出4注14.94億元。不過，大家最好奇的可能還是億元頭獎主的輪廓特徵？根據台灣彩券公司統計，2020年億元頭獎主以男性占78%最多，44%年齡在50-58歲，有72%血型都是O型，生肖則以屬羊最多占28%，再來是屬鼠占17%，屬龍、雞及豬各占11%，而星座分布較廣，雙子、獅子、處女、天秤、魔羯、水瓶、雙魚各占11%。在外貌部分，台灣彩券公司統計發現，以大眼（56%）、長眉（83%）、大耳（44%）、橢圓臉（56%）、櫻桃小嘴（72%）、高鼻（78%）、額頭高（67%）最多。