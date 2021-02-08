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橘子1月營收9.4億元、月增17%　迎春節搶攻ACG商機

記者許家禎/台北報導

2021-02-08 16:58:54

▲橘子嘉年華線下策展控管入場人流，創6000人次觀展佳績。(圖／橘子提供)
▲橘子集團今（8）日公告1月份自結合併營收新台幣9.4億元，月增17%，1月底的橘子嘉年華串接線上線下，繳出亮眼成績單。(圖／橘子提供)
橘子集團今（8）日公告1月份自結合併營收新台幣9.4億元，月增17%，主要是新作《龍之谷:新世界》手遊上市，以及《新楓之谷》大改版活動，挹注本月營收較前一個月增長；單月營收年減25%，主要是去年同期為農曆春節假期，基期較高所致。而為迎接春節，beanfun!將運用寶箱模組推出21點卡牌等活動，GASH也舉辦全商城優惠派發獎勵；娛樂電商有閑則啟動「線上書展」，搶攻連假ACG消費商機。
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回顧1月，《天堂M》台港澳推出2021年首波改版，包含新變身卡覺醒系統與2大副本革新，舉辦旗幟戰菁英賽第二季，穩定營運動能；《新楓之谷》AWAKE大改版開放全職業「五轉技能」與副本，搭配快速升等的「極限燃燒」吸引玩家回流；《龍之谷: 新世界》台港澳同步開服，推出IP漫畫連載與開服限定活動，贈送虛寶、GASH點數等獎勵。
另外，全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》則釋出官方網站與遊戲角色預告。展望2月，多款遊戲推出歡慶新年活動、《新楓之谷》新職業「墨玄」正式登場，《彈射世界》亦將進行遊戲搶先體驗。
1月下旬舉辦的新型態展會021「橘子嘉年華」結合遊戲直播、實體策展，集團旗下子公司的各項服務，在線上及線下都有亮眼成績：線上連續四天ACG娛樂型直播，創造最高1.6萬人同上觀看紀錄、總觸及人次破140萬。
而線下結合三創生活與集團旗下行動生活入口、電商、支付等資源，在防疫人流控管下，三天仍有超過6千人次觀展，顯見橘子集團在虛實世界皆有強大聚眾能量。
在「橘子嘉年華」期間，娛樂電商有閑鎖定三創生活ACG族群人流，導引會員數、成交量雙雙成長，較過去同期業績成長4倍。橘子支付推出三創生活全館最高20%消費回饋，並攜手館內KIRABASE動漫展演廳與偶像服務生，帶動ACG與遊戲玩家消費動能，有效提升全館交易筆數。
GASH透過四天直播精準派發商城優惠券與異業合作導流互惠，創造一波營運動能。活動期間更善用beanfun!系統功能派贈海量虛寶及贈品，有效提升beanfun!內遊戲服務訂閱與揪票通使用率，串聯線上線下服務體驗。
因應接下來的春節連續假期，beanfun!將運用寶箱模組推出21點卡牌等活動，使用橘子支付消費將有機會抽中最高$66,666的「開工寶箱」；GASH擴大彙整異業資源，舉辦全商城優惠派發獎勵；娛樂電商有閑則趁勝追擊，與東立出版社聯手舉辦「線上書展」，搶攻連假ACG消費商機。
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