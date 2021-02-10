農曆春節7天假 北市垃圾清運、勞工給薪看這邊！
記者丁上程／台北報導
2021-02-10 14:00:00
農曆春節即將來臨，這次從小年夜（10）開始就是國定假日，將一路休到農曆初五（16）。而這七天假中，台北市的的垃圾清運狀況，以及勞工在這段時間內若有上班，相關的時程與給薪標準，《NOWnews今日新聞》一次幫讀者整理清楚！
其中有關農曆春節期間，若勞工有上班出勤的情況，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪，如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依《勞動基準法》規定給付出勤工資。勞動局方面補充說明，表示若民間企業如欲比照本年度「政府行政機關辦公日曆」調整為7天春節連假，可依照「8週彈性工時」規定，於「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」之程序後，將110年2月20日的休息日與2月10日的工作日調整互換。由於調整之後，2月10日已成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，則應給付休息日加班費。而針對春節期間垃圾清運時間，北市環保局方面表示，大部分時間仍舊按照日常「週三週日不清運」為原則，不過由於12日及13日適逢農曆初一與初二，因此暫停垃圾與資源回收清運。而10日小年夜雖然適逢週三休息時間，不過考量民眾可能把握過年前的最後一天假期進行大掃除，所以額外增加一天清運垃圾與回收物。不過大型廢棄物清運的部分，則與一般垃圾清運時間有所不同。環保局方面表示，從除夕至初五都暫停清運大型廢棄物，民眾若有需要，請在小年夜前聯絡清潔隊，將大型廢棄物堆放至指定地點。聯絡方式則直接撥打1999市民專線即可。環保局也提醒民眾，勿將一般垃圾夾帶在大型廢棄物中，以免受罰。