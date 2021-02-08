刪Q罷免啟動！陳柏惟向支持者喊話：可以緊張但別煩惱

儘管無黨籍高雄市議員黃捷罷免案上週六（6日）投票未通過，提案罷免台灣基進立委陳柏惟的「刪Q總部」，今（８）日下午仍北上正式向中央選舉委員會提案，並提交第一階段4357份領銜人名冊。針對「刪Q」行動啟動，

我是廣告 請繼續往下閱讀

罷免陳柏惟提議領銜人楊文元表示，陳柏惟到處設服務處，根本是全國不分區立委，不顧台中第二選區選民?陳柏惟對此表示，因為台灣基進只有他一名立委席次，其他新興政黨選前廣開黨部是為了選舉，台灣基進選後開服務處是為了服務，因為台灣基進是全台唯一一個有領政黨補助，但是沒有不分區立委的政黨，掛名是為了聯繫台灣基進的功能，況且開服務處也沒有做例行性的民眾服務、都沒有約訪，把這個當罷免理由，陳柏惟說「

」

「中火年紀跟我差不多，

」

「

」，因為他的高知名度與作為踩到既得利益者的痛腳、引發全國性的反批與極端分子的憤怒，但是在台灣政治改革過程中所面臨的荊棘道路，他願意承受。

針對媒體質疑地方選民服務要再加油，地方民眾反映常找不到人?陳柏惟表示，他去年當選一年至今，全台中五區服務處都有開，是全台服務處最高的選區，選民服務4900多場，今年度團隊的表現在國會絕對是立院前十名，包括拿過優質立委，說他不認真跑地方服務，他將一概否認。