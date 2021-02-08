中國屋主不敵房貸求「贈屋」脫手 美專家：經濟面臨崩潰
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-08 17:22:04｜2021-02-08 17:25:34
中國媒體近日報導，河北省有人因為「資不抵債」無法負擔剩下70多萬元人民幣（約台幣325萬）的房貸，因此在網路上刊登「免費送」的消息引起關注。雖然中國官媒強調這只是「個案」，當事人已經從河北省燕郊搬至雲南省定居，但美國南卡大學商學院教授卻認為，這只是「冰山一角」許多人恐怕都背負著沈重的房貸，然而房價卻在下跌陷入困境。
中國媒體近日報導，網路暱稱「厚土」的男子準備將位於河北燕郊天洋城、40平方公尺大小的房子贈與別人，據了解，厚土2016年購房作為「婚房」，但之後沒有入住，2017年離開至雲南定居。因此房子一直處於出租狀態，然而厚土說「租金『不值錢』，每個月才1000多元（約台幣4300元）。」厚土提到，自己已經繳了40多萬元（約台幣173萬元）的房貸，現在河北省燕郊當地的房價大該就跟剩下的貸款差不多。可見，厚土從購屋到現在4年，房價從110萬跌落至70多萬。中國媒體報導指，厚土購屋時當地建設正在發展，房價節節攀高，當地政府出手打房後才讓房市降溫。雖然中國官媒強調此為個案，但美國《希望之聲》引述美國南卡大學艾肯商學院講座教授謝田博士分析，「這種事情（還不起房貸）一旦暴露出來的時候，往往都是冰山一角，可能在同一區域至少有幾十、上百甚至更多的，在中國北京範圍內、全國範圍內算是很大的一個社會問題。」謝田博士指，現在看起來還好，只是因為有些還沒曝光、有些不能報導，有些各種各樣的原因，人們還不知道怎麼處理，但是這種巨大的恐慌，還不起房貸又面臨著房價下跌，貸款仍非常高這樣一個困境，在中國應該是「非常非常普遍的」。謝田指出，這個問題從更大範圍角度來看的話，實際上是中國經濟整體迅速崩潰的一個縮影，或者說是一個先兆。前不久剛剛發生了華夏幸福房地產集團「爆雷」的事件，更早一點還有海航破產的事件，中國只是給它破產重組，沒有破產清算。謝田認為，中國各種金融企業、銀行、融資平台、基金或者財經項目爆雷的事情現在越來越多、越來越普遍，實際上是中國人民幣體系跟中國經濟全面崩潰的一些現象，這種現象隨著下一步經濟恢復放緩，還可能加上疫情再次來襲，只會變得更加嚴峻。