什麼號碼最易中？台彩解密各遊戲冷熱門號碼
記者顏真真/台北報導
2021-02-11 20:00:00
農曆新年不僅刮刮樂熱賣，因春節加碼，許多人也會買張電腦彩券看自己新的一年財運旺不旺？雖然在挑號上，多數人怕麻煩會選擇電腦選號，但也有不少自己挑號試手。台灣彩券也為大家解密哪些號碼最常開出？哪些又是冷門號，甚至有些全年都沒開過。以春節連開13天的大樂透為例，去（2020）年最常出現的號碼是1及29，各開了21次，最不常開的號碼則是21，僅開過7次，特別號則以29最常開，開過6次，最不常開的是16及44，全年都沒開過。
若就威力彩來看，每次開獎時都會從第一區的38個號碼中開出6個號碼，第二區則從8個號碼中開出1個號碼，而去年總計開獎105次，理論上第一區每個號碼平均會開出16.6次，第二區每個號碼平均開出13.1次。但實際結果，第一區最常開出的號碼為35，共開出24次，再來則是15、24及33，各開 23次，而最不常開出的號碼則是5、8、13及23，各開11次；第二區最常開的獎號是1及8，各開16次，最不常開的是3、5及6，各開11次。至於大樂透每次開獎時，都會從49個號碼中開出6個獎號和1個特別號。去年度累計開獎112次，理論上每個號碼平均會出現在獎號中13.7次、出現在特別號2.3次。但實際開獎結果，獎號中最常出現的號碼為1和29，各開21次，最不常開出的號碼則為21，僅開出過7次；特別號最常開出的號碼為29，開過6次，最不常開出的則為16和44，全年開出次數均為0。就今彩539來看，每期開獎時，都會從39個號碼中開出5個獎號。去年度累計開獎314期，理論上每個獎號平均會開出40.3次。實際開獎結果，最常開出的獎號為27，開過56次，17也開過55次，20及24各開過52次，而最不常開出的獎號則為12，只開過29次，31開過31次，14、22、32則各開過33次 。雙贏彩每期開獎時則從24個號碼中開出12個獎號。去年度累計開獎314期，理論上每個獎號平均會開出157次。但實際開獎結果，最常開出的熱門球號依序為15，開過181次，再來19，也開過173次，20、24各開過172次，而最不常開出的冷門球號則為7、13，各開140次，18則開過142次，22開過144次 。3星彩的選號分為個、拾、佰3個位數，每期開獎時，都會從3個位數的0至9中各開出1個獎號。去年度累計開獎314期，理論上每個位數的每個號碼平均會被開出31.4次。實際開獎結果，代表佰位數的第一位數最常開出的是7，全年度合計42次，代表拾位數的第二位數最常開出4號，開44次，代表個位數的第三位數則最常開出8號，開過40次。4星彩的選號分為個、拾、佰、仟等4個位數，每期開獎時，都會從4個位數的0至9中各開出1個獎號。去年累計開獎314期，理論上每個位數的每個號碼平均會被開出31.4次。實際開獎結果，代表仟位數的第一位數最常開出9號，全年共開出40次，佰位數最常開出1、5和6，各開出36次，拾位數和個位數最常開出的獎號則分別為3號，開過41次，1號則開39次。