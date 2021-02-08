星國女坐地鐵看「巨型書」　奇葩書名令網友噴笑！

許多人會利用乘坐地鐵的時間閱讀書籍，根據四方報報導，一名新加坡女生近日在地鐵認真看書卻引來周圍乘客的好奇眼光，不只因為她拿的書尺寸都異常的巨大，仔細一看還會發現書名都「超不正經」，令不少通勤上班族忍不住噴笑，照片引發瘋傳。

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從照片中可以看到，這名女子戴著超大星形眼鏡坐在位子上，手上拿的書大到想不引起注意都難。仔細一看，發現她閱讀的書竟是「富豪老公去哪找」、「如何一秒識破渣男」、「怎麼隱藏我是個瘋子」、「把錢從腦海轉到銀行帳戶大法」等，奇葩的一幕令一旁乘客忍不住會心一笑。

爆紅後，這名不願具名的28歲女子透過媒體表示，她是一位網路創作者，看到疫情發生以來大家都過得愁雲慘霧，自己不過是希望藉此給大家帶來一點歡笑，點亮大家的心情。她表示，這些巨型假書都是她自己手作的，在想好書名後，她把它們印出來貼到A3大小的日記本上。

至於這些新奇的書名點子也都是從日常生活經驗中汲取，以增進大家的共鳴。「看到有人閱讀這種書，一般人都會覺得很誇張，但其實書名寫的這些東西每天都在發生，也盤旋在許多人腦海中」。她也表示，這些書名主題多是年輕世代較有共鳴的話題，希望能透過輕鬆、幽默的方式分享他們日常的煩惱。

儘管她希望博君一笑的努力得到多數網友的支持和溫暖回饋，但也引來少部分網友的惡評。對此，她則表示自己沒有預料到大家的反應會這麼兩極，但這是一場社會實驗，能夠看到各路網友一同討論、交流，還是挺有趣的。「反正只是好玩，有何不可？」