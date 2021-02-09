《台灣犯罪故事》登上Variety！4導演獲國際媒體青睞

台灣影視產業接軌好萊塢再傳佳音，原創影集《台灣犯罪故事》登上國際影視媒體《綜藝報Variety》報導，與知名導演朗霍華所創的Imagine Entertainment國際部門合作，第一季《台灣犯罪故事》預計4個單元共12集，希望打造華語犯罪類型影集IP，推向國際影視平台。

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《台灣犯罪故事》於2020年就獲得文化部超高畫質電視節目製作補助肯定，製作單位之一的犢影制作監製林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能有更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」

▲犢影制作監製林秉聿推動《台灣犯罪故事》。（圖／犢影制作）

影集並由4位導演搭配4位編劇，4組創作者各有專擅。第1組為剛與犢影制作合作電影《複身犯》的金鐘獎導演蕭力修，希望延續他執導影集《麻醉風暴》成功經驗邁向國際，編劇劉存菡最新作品《煞塵爆》則剛獲得金馬創投百萬首獎；第2組導演范揚仲曾以《權力過程》拿下金鐘獎最佳迷你影集與導演，擅長警察辦案題材，編劇林宇辰寫過《破。局》最擅長錯綜複雜懸疑逆轉。

第3組是曾入圍金馬新導演《狂徒》導演洪子烜，與曾以《最後的詩句》獲優良電影劇本獎編劇施虹如，希望激盪狂野動作戲與細膩文戲另類火花；第4組則是《誰是被害者》開發導演徐瑞良與編劇梁舒婷再度搭檔。

▲《複身犯》導演蕭力修，也是《台灣犯罪故事》導演之一。（圖／犢影制作）

而Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉（Janice Chua）對此次合作也充滿信心：「相信我們所打造的《台灣犯罪故事》劇集，將揭開神祕懸案的面紗，絕對會吸引全世界觀眾。」《台灣犯罪故事》預計將在今（2021）年正式展開拍攝製作。