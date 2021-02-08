P聯盟／回應外界質疑「嗆總仔」 林力仁今IG發文回應
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-08 17:48:26
在日前新竹攻城獅對桃園領航猿的比賽，在賽果大致底定的情況下，雙方不斷用犯規戰術把球員送上罰球線，此時攻城獅球員林力仁在場邊抱怨「觀眾哪愛看這種比賽」，引起外界討論，而他本人則是今天在IG發文回應此事。
攻城獅上周連吞2敗，其中在6日對領航猿的比賽，一度差點落後達30分，本來這種大分差的賽事，雙方應該都是互相有默契的盡早結束，但此役兩隊卻不停的犯規，也讓林力仁當下忍不住在場邊抱怨。而在賽後，他又在IG發文寫道「又浪費努力了呵呵」，還激問這樣做「值得嗎？」也再度引起球迷討論，猜測他是不是和攻城獅教練團有矛盾。不過林力仁今天澄清和總教練林冠綸絕無矛盾，「我從來沒有和我們教練團吵過架，昨天的比賽也不是在嗆我們總仔，我只針對於當下我們的感受，真的不舒服才說了一句話。」而對於那些質疑他身材沒有維持的球迷，林力仁先坦承確有此事，主要是因為自己腳踝嚴重扭傷，本來要整個打石膏，但他想和球隊一起訓練，所以沒接受，之後透過4個月的治療和復健，醫生都不看好他能回來球場，但他做到了，也成功把體重從90公斤減到84公斤。攻城獅身為去年中才創立的球隊，P.League+首季開打至今，繳了不少學費，目前戰績墊底，也導致陣中許多球員遭受質疑。林力仁表示自己「不想當薪水小偷」，因此無論有沒有人看到都努力訓練，「你們要繼續說我不會打球，我也接受了，還是謝謝相信我、支持我的人。」