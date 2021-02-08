巷仔內／選主席再選總統？趙少康入黨圖什麼
記者陳弘志／特稿
2021-02-08 18:36:02｜2021-02-08 19:32:45
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趙少康目前是媒體大亨，手上除中廣之外，TVBS 和 Yahoo TV 也都握有常態性節目，他同時也在報紙上寫專欄，可說是橫跨廣播、電視、網路、報紙四大領域的媒體人。國民黨主席江啟臣要這樣一名媒體紅人加入國民黨，勢必要付出一些代價。趙少康的經歷不僅涉足媒體，檢視他過去的經歷，早在1981年就當選台北市議員，他首次參選，便以僅次於陳水扁選區為第二高票當選，在40年前，趙少康就是一顆政治明星。1985年在陳水扁轉戰台南縣長後，趙少康就以選區最高票繼續連任；1994年趙少康、陳水扁、黃大洲三人競逐台北市長選舉的往事，最為人熟悉。從這些政治經歷來看，趙少康和陳水扁可說是同等級的，國民黨要趙少康回復黨籍，絕不可能只要求趙少康只當一名「安靜無聲的小黨員」就好。趙少康對國民黨提出的要求，不是參選黨主席，就是參選2024年總統，從這些訴求看起來，幾乎是接續他個人過去曾挑戰過「六都之首」台北市長選舉的更上一層樓。一般人入黨，或許不敢這樣向黨中央要這、要那，但政媒兩棲的趙少康顯然是自信滿滿，大膽提出自己的要求。在幾次重要選舉落敗的藍營，現在還有人願意挺身挑戰黨主席和總統大位，對國民黨當然是件好事，但趙少康在韓國瑜支持下，勇於向黨中央開口，也讓部分人神傷，江啟臣、朱立倫、連勝文等，不論是在鴨子划水，或已在勤跑基層，或是還在思慮中，都不敢小覷這名媒體紅人的爆發力，未來在媒體上，也仍須借重趙少康的「四棲」影響力。姑且不論2024年總統選舉距離現在還有長達3年的時間，以及中常會是否願意為趙少康修改黨主席選舉細則，趙少康目前的身分，在商言商，就是一名媒體名嘴與政論節目主持人。一個「爭取總統和黨主席選舉」的媒體人，自然會獲得社會更大的關注度，對於媒體經營或是政論節目的收視率、收聽率、點閱率，自然都有莫大助益。曾經滄海難為水，趙少康見過大風大浪，他要的顯然不只是收視率，還有重回政壇的雄心壯志。國民黨希望趙少康入黨後，只單純做一名「樣板中評委」是不可能的。趙少康已經亮出底牌，他要爭黨主席，也要爭取2024年總統提名機會，國民黨「點菜就要付帳」，勢必付出該付的代價，該買單就買單，面對可能出現的不確定性，政治大頭們也不必神傷。
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