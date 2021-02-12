情人節該出發去哪玩？浪漫愛心造景池在虎尾！

根據The China Post報導，身為農業首都的雲林除了擁有眾多優質在地農產品牌外，近來也因首座沉香日式庭園的美而在網路上爆紅。夢幻落雨松、浪漫愛心造景、世界最香沉香，盡在澄霖沉香味道森林館！
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澄霖沉香味道森林館 位於雲林虎尾的澄霖沉香味道森林館占地5.8公頃，為全台最大的沉香景觀日式庭園。園區內主要販售俗稱「香中之王」的沉香所製成的商品，如精油、肥皂等等，亦有許多檜木珍藏的展示。不過澄霖沉香味道森林館真正引人之處不在於館內的商品，而是種植超過80多種樹種的戶外的日式庭園。園中有柏樹、榕樹、落羽松樹木，也有各種庭園造景，營造出禪意氛圍，因此也被冠上「台版兼六園」的美名。澄霖沉香味道森林館的石階步道、水池、涼亭等雖皆為人造，但卻十分自然迷人，具有令人心情平靜的神奇功效。其中，秋冬是拜訪澄霖沉香味道森林館的最佳季節，落羽松和其他樹木的樹葉呈現黃澄澄的景象，十分壯觀。而打卡度最高的角落非景觀池上的愛心造景莫屬了，也在這邊偷偷透露，想拍處令人驚豔的照片秘訣在於由高處往下拍喔！ 地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號｜ 電話：05-622-5757更多新聞請看The China Post