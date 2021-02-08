慘！高雄男搶3次沒得半毛 沒錢加油牽車回家遭逮
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-08 18:27:06｜2021-02-08 18:28:28
高雄一名黎姓嫌犯為躲避警方查緝，2月5日為躲避警方查緝，犯案前先到三民區竊取車牌，連續兩天共兩次行搶未遂，第3次在八德路行搶得手後，卻只搶到手機、信用卡，卻沒有現金，因機車沒油，牽車徒步返家途中，就被埋伏的警方當場逮捕。
年關將近， 高雄市苓雅分局、新興分局與高雄市刑大在二月六日聯合破獲一起連續搶奪案件，且三次都是趁女性不備時下手行搶；警方指出，2月5日，高雄廣州一路發生曾姓民眾遭遇不明男子企圖奪走放於機車後座之背包，幸因機警迅速反應制止，男子未得手隨即逃逸，由於行搶未果，時隔一日，搶嫌復於2月6日下午4點許再次至新興區洛陽街行搶，未料此次行搶仍未遂。連續二次搶奪未遂後，男子於當日下午再次到新興區八德路行搶，第三次在犯案終於得手，但男子搶得的錢包當中僅有手機、信用卡而無現金，在男子騎車返家欲躲藏的途中，機車剛好沒油，沒搶到錢還沒錢加油，男子只好牽車徒步返家，途中遭警方人員跟監埋伏，當場將男子壓制查緝到案，並在男子身上起獲剛搶得之信用卡、手機等贓證物。苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，該名黎嫌在犯案前為躲避警方查緝，先至三民區竊取車牌，並騎乘懸掛失竊車牌機車作案，首次搶奪未遂後，隔日新興分局轄內亦發生搶奪未遂案，經專案小組調閱並比對監視器畫面後，發現嫌犯均騎乘相同懸掛失竊車牌之機車，且犯嫌特徵均相符，隨即鎖定黎嫌就是行搶的男子。苓雅分局遂立即與新興分局啟動「區域聯防」機制，並通報刑警大隊、前鎮、鳳山等鄰近分局加強防範，同時共同組成專案小組著手偵辦，趁黎嫌第三次搶奪得手欲返家的途中，成功將黎嫌查緝到案，全案訊後將黎嫌依竊盜及搶奪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。