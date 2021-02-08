影／感受龍鱗裝幀書的奧秘！被譽為「做中國最美的書」
四方報/綜合報導
2021-02-08 18:35:55
根據四方報報導，過年在家無聊時，不妨來欣賞一道中華文化傳承下來的技藝──龍鱗裝幀書。古代中國流傳的龍鱗裝幀書，外觀如同卷軸，但攤開後，會發現是在較小的紙上寫字，並以浮貼方式貼在大張紙上，風吹來時就像龍鱗次，放置時又是一幅筆墨山水畫，因而得名。專門在做龍鱗裝幀書的張曉棟曾經接受過CNN和ANN等外媒專訪，他在影片中表示，「這項技藝流行於唐朝，光頁芯就需要幾十道工序。」這項絕活的精緻程度足見一斑。
手製書藝術家張曉棟表示他是從2008年開始創作第一部作品，那年電子書興起，讓他想到未來人類到底需不需要書呢？喜歡創作紙質書的他，還會有未來嗎？張曉棟認為電子書有它的好處，紙質書亦是，可以各感受它們的妙處。「我在做它的時候，只要有些微的差距都會讓畫面不連貫。」據悉，張曉棟在做第一個作品時，試了兩年半，用過無數種紙張，才重新還原古老技術，當它完成時，張曉棟表示他真的淚流滿面。張曉棟曾在過往的演講中提及他的初衷，他說：「我的老師參加一場評獎，他帶回來一本畫冊。翻看它的時候，我覺得太精美、太驚艷了，是孫溫繪的二百三十幅的《紅樓夢》。我覺得如此偉大的作品，不應該只是這麼簡單地去再現畫冊，所以我想做新的作品。曹雪芹先生用他整個生命去鑄就這樣一部作品；剛好萃文書屋的程偉元，耗盡家資用木活字的形式刊刻了一百二十回的《紅樓夢》；孫溫先生用三十八年的時間，繪制了二百四十幅的繪畫。可以説他們三個人是用生命去成就這部偉大的中國文學巨作，而我要用我的方式把他們三個人帶到觀者的面前，讓他們去跟觀者近距離的交流，面對面的對話。」張曉棟成名之後被邀請去非常多國際藝術展，展示這項獨特的技術，例如曾前往2018年威尼斯藝術雙年展辦理個人展，也去過美國和韓國，他向世界展示他的作品，同時傳承中華文化之美。