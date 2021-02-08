邱鋒澤注音符號卡關 簡嫚書媽媽魂上身即興教學
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-08 19:07:15
陳意涵、簡嫚書、宥勝宣傳《她們創業的那些鳥事》，登上八大《娛樂百分百》，進行畫圖猜謎遊戲時，主持人邱鋒澤一度被注音符號卡關，得知他來自新加坡看不懂，簡嫚書立刻媽媽魂上身，現場即時教學替邱鋒澤解惑。
在進行「我說你畫」的遊戲時，黃偉晉與宥勝以2筆畫猜出謎底，令人驚豔！相反的，簡嫚書要邱鋒澤畫出一個ㄇ字型，卻困難重重。只見邱鋒澤頻頻追問：「ㄇ字型是什麼？」簡嫚書也備感疑惑反問：「你不會ㄇ？」好在一旁黃偉晉趕緊解釋：「他是新加坡人。」簡嫚書才連忙化身幼稚園老師慢慢教學，得以度過難關。飾演情侶檔的陳意涵、宥勝，介紹角色時不按牌理出牌，宥勝笑說，他在戲裡擁有一個度假村，一起創業的陳意涵、林心如、簡嫚書為了跟他談合作，故意派出裡面穿最辣的簡嫚書來找他，「戲裡我覺得她穿得很花枝招展、很不正經，所以並不喜歡她。」陳意涵繼續搭腔：「就是因為宥勝不喜歡穿太露的，就變成我這個穿最多的去誘惑他，然後計畫跟他結婚之後再把他毒死，搶走家產。」原來這都是他們即興編故事，陳意涵大笑後趕緊修正說：「創業是很多祕辛的，我們特別拍了這樣的議題，就是希望當作一個工具書的概念來教大家。」