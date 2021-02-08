NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

邱鋒澤注音符號卡關　簡嫚書媽媽魂上身即興教學

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-08 19:07:15

▲邱鋒澤（左起）、陳零九、簡嫚書、陳意涵、宥勝、黃偉晉闖關趣味遊戲。（圖／八大）
▲邱鋒澤（左起）、陳零九、簡嫚書、陳意涵、宥勝、黃偉晉闖關趣味遊戲。（圖／八大）
陳意涵、簡嫚書、宥勝宣傳《她們創業的那些鳥事》，登上八大《娛樂百分百》，進行畫圖猜謎遊戲時，主持人邱鋒澤一度被注音符號卡關，得知他來自新加坡看不懂，簡嫚書立刻媽媽魂上身，現場即時教學替邱鋒澤解惑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在進行「我說你畫」的遊戲時，黃偉晉與宥勝以2筆畫猜出謎底，令人驚豔！相反的，簡嫚書要邱鋒澤畫出一個ㄇ字型，卻困難重重。只見邱鋒澤頻頻追問：「ㄇ字型是什麼？」簡嫚書也備感疑惑反問：「你不會ㄇ？」好在一旁黃偉晉趕緊解釋：「他是新加坡人。」簡嫚書才連忙化身幼稚園老師慢慢教學，得以度過難關。
▲進行「我說你畫」遊戲時，簡嫚書（左一）立刻媽媽魂上身，教邱鋒澤（左二）注音。（圖／八大）
▲進行「我說你畫」遊戲時，簡嫚書（左一）立刻媽媽魂上身，教邱鋒澤（左二）注音。（圖／八大）
飾演情侶檔的陳意涵、宥勝，介紹角色時不按牌理出牌，宥勝笑說，他在戲裡擁有一個度假村，一起創業的陳意涵、林心如、簡嫚書為了跟他談合作，故意派出裡面穿最辣的簡嫚書來找他，「戲裡我覺得她穿得很花枝招展、很不正經，所以並不喜歡她。」
陳意涵繼續搭腔：「就是因為宥勝不喜歡穿太露的，就變成我這個穿最多的去誘惑他，然後計畫跟他結婚之後再把他毒死，搶走家產。」原來這都是他們即興編故事，陳意涵大笑後趕緊修正說：「創業是很多祕辛的，我們特別拍了這樣的議題，就是希望當作一個工具書的概念來教大家。」
▲陳意涵（中）、宥勝（右）介紹劇情時搞笑胡謅。（圖／八大）
▲陳意涵（中）、宥勝（右）介紹劇情時搞笑胡謅。（圖／八大）
 
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
82.35%17.65%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
46.82%53.18%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
53.67%46.33%
2021-02-02-2021-02-08
即時
推薦閱讀