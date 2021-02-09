奮鬥6年！風田想賺100萬孝親 憂日本父母身體淚崩
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-09 09:00:00
風田因為疫情近1年沒見到父母，他在《食尚玩家熱血48小時》看到爸媽跨海錄製的影片，忍不住淚崩，在台灣奮鬥6年，風田去年開始賺錢、收入穩定，他感性向爸媽喊話：「這次回去之後的目標是要給2位100萬，然後家人們一起去溫泉旅行，我愛你們！請不要擔心。」
為了不能回日本過年的風田，製作單位請到風田父母預錄影片，影片中風田父母感性地說：「可以在節目中看到你，就不會讓我們覺得你在很遠的地方，很感謝也很開心台灣的大家照顧你，風田再繼續麻煩大家了。」2分半鐘的影片已讓風田思念情緒潰堤，強忍淚水表示：「我媽最近身體有不舒服的地方，爸爸也開始有點狀況，但因為疫情不能回日本，其實最怕的就是他們突然怎麼了。」威廉則向風田父母喊話：「我們會把風田照顧好的，請你們不要擔心。」
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