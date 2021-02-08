高雄左營福山公園特色遊戲場啟用　林欽榮：親子共融

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副市長林欽榮說，高雄市對於兒童遊戲相當重視，但也知道傳統遊具已無法滿足親子需求，所以近年來公園開闢或改造時，同時規劃共融式兒童遊戲場，如已完成的衛武營都會公園、小港森林公園、汕頭公園等都有設置共融遊戲場，也深獲親子族群喜愛。林欽榮更在今年1月份舉辦的「2021高雄市特色公園景觀設計與營運論壇」活動中宣示，公園的樣貌要讓市民朋友一起參與規劃，無論是年長者、大朋友、小朋友及親子共融，都能充分表達對於公園綠地的使用需求，如同福山公園透過說明會、工作坊等方式蒐集在地意見，配合現有公園既有的地形地貌，打造出獨一無二的高低平台遊戲場。另也結合居民意見，保留公園內既有喬木，規劃全區無障礙步道，讓年長者及身障者都能來享用園內的林蔭綠地。
養工處進一步表示，福山公園施工經費2600萬元，工期為150工作天。特色遊戲場採分齡分區設計並通過遊戲場安全檢測通過，學齡前兒童以趣味性、親子活動為主題，設計彩繪塗鴉牆、砂坑、四人翹翹板及兒童遊具等設施，讓家長與兒童一起嬉鬧、成長，激發兒童多樣體能及智力學習的能力。6至12歲的兒童則以結合公園地形地貌，打造3m高的高低平台遊戲區，以不同高度的平台空間結合攀爬網、攀岩板及垂直爬籠，增加遊戲時的挑戰性與刺激性，滿足小朋友挑戰自我、冒險犯難的需求。福山公園改造以共融、無障礙精神打造平整舒適的園區動線，方便各年齡層的民眾休憩，並保留老樹、整修葉形廣場、光合走廊及大片草坪區，提供親子活動和休閒乘涼的空間，營造為共融式特色公園的示範區。