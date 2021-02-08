專訪／張鈞甯談那件「浪漫的事」！他寫下2人的戀愛日記

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▲張鈞甯是願意為愛犧牲的人。（圖／張鈞甯臉書）

▲張鈞甯為了兩個人的開心，覺得可以適度調整。（圖／記者葉政勳攝）

安溥幫她求的婚姻戀愛符，她更是隨身都帶在包包裡，她說：「我雖然沒有特別要結婚，但時間到了有好的對象、適合的對象，我也覺得沒問題啊，我都老大不小了。」

▲談到未來的老公，張鈞甯希望三觀要差不多。（圖／記者葉政勳攝）

至於希望怎麼樣的老公？張鈞甯說：「我覺得價值觀要一樣，三觀要差不多，因為我自己是一個比較正向的人，遇到很多事情要解決，不太會有很多情緒，所以我會希望這個人也是一個很幽默的人，他可以用大器去化解人生中遇到的很多不順的事情。」

「我覺得這樣子的人，我們會過得比較快樂，因為人生一定有許多痛苦的事情，每個人都不會少，所以你面對它的心態，會決定你是不是一個快樂的人，我覺得那個心態很重要，因此就希望找一個跟我心態差不多的人，那我們兩個就會覺得什麼事都可以解決，不管遇到什麼事都樂觀面對，此外，我也希望我們有聊不完的話吧。」