蔣偉文出門忘戴口罩 兒子擔憂：是不是老糊塗？
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-08 21:00:00
蔣偉文去年成立文創品牌「Jackson & DiDi」，以2個兒子Jackson和DiDi為主角去設計商品，今年構思過年商品時，他從生活經驗得到靈感，現在口罩成為隨身必備品，但好幾次送孩子上課，半途卻想起忘了戴口罩，只能返家拿，「幾次下來，兒子擔憂問我為何常常忘東忘西，是不是變成老糊塗」？於是他乾脆設計口罩，時時提醒自己。
蔣偉文這次繪製紅色喜氣「牛轉乾坤」、黑白塗鴉「好奇童心」2款口罩，設計別具用心。「牛轉乾坤」讓兒子扮財神、打大鼓；「好奇童心」則畫下孩子掉牙齒、驚訝腳長大的美好瞬間。他解釋，因為疫情的關係，所有人都開心不起來，好像也說不出什麼恭喜的話，但年到了，就要好好過，所以用紅色口罩幫大家「沖喜」。另外，每次到父母家或是經紀公司，家人或同事總會問「你口罩還夠不夠」，似乎取代了「吃飽沒」的問候語，這些生活經驗，成為他創作口罩的動機。他用口罩畫下孩子的童真瞬間，他說：「口罩是一種保護的概念，我想藉著童心口罩，讓大家不要忘記，很多美好的事情需要我們用心保護，不要一直陷入苦悶的想法之中。」
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