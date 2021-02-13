軍武／海陸悍將戰力強！陸戰特勤隊武器大點兵
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-13 18:00:00
海軍陸戰隊特勤中隊成立於1980年，並於1995年「華興演習」才被正式公開。海軍司令部日前舉行的「國軍110年春節加強戰備」媒體邀訪活動中，首次展出新購的M109特種作戰突擊艇，也展出多款海軍陸戰隊特勤隊現役制式槍械，展現出精實戰力與精良武器。
M109特戰突擊艇海陸特勤隊主要任務為南台灣海域「反劫持、反破壞、反特攻滲透」、處理警方無法完成的任務、代訓友邦特種部隊等。因此格外重視海上特種作戰能力。M109特種作戰突擊艇以高強度複合材料製造，具耐風浪特性之深V滑航型設計，槍座、座椅等裝備採快拆式設計，使船艇載台得依其任務特性快速調整部署，火力配有50機槍、40榴彈槍及T74機槍。主要執行港防偵巡任務，戰演訓時負責安全航道布設及水中障礙物爆破作業，俾利登陸舟波搶灘;另戰備階段提升後，負責近岸3浬海 上警戒，可執行快反、海上情蒐、滲透突擊、反劫船及港防作戰等任務防敵特攻滲透，確保防區安全。海軍司令部在2019年12月公開招標採購18艘特種作戰突擊艇，由罡旻公司得標。M109 新式特種作戰突擊艇空載重量4噸、滿載5.8噸，可運載8到10名武裝人員，最大船速46節。據了解，這18艘突擊艇將部署於左營、蘇澳等軍港，烏坵港也會部署2艘突擊艇。P226手槍為了汰換服役超過一甲子，俗稱「45手槍」的M1911手槍，美軍在1980年代進行新手槍招標。最後貝瑞塔 （Beretta ）公司的Beretta 92FS因為較低價格而得標，成為美軍新一代制式手槍，美軍編號M9手槍。M9手槍被美國軍方採用，包括美國海軍最精銳的海豹突擊隊第六小隊。不過，1986年一名海豹隊員在為一名來賓示範操作M9手槍射擊時，卻發生手槍滑套後部斷裂，滑套撞到了這名隊員的臉上，導致受傷，之後又發生幾起滑套脫落現象，因此海豹部隊決定放棄使用M9手槍，改買P226 NAVY手槍，並稱為MK.25手槍。P226 NAVY與傳統版本P226手槍主要改良特點包括使用經過特殊的耐腐蝕性磷酸鹽處理的內部零件、對比度機械瞄具以及刻有一個錨型圖案的不鏽鋼滑套，以表示其為海軍特種作戰手槍。我國海軍陸戰隊使用的P226 9公釐手槍彈夾最多可裝填15發，包括日本海上保安廳、南韓海軍特戰團、新加坡軍警、警政署保一總隊、除暴特勤隊等特警單位也都使用P226手槍。 MPX衝鋒槍取代MP5衝鋒槍海陸特勤隊原先使用舉世聞名的MP-5衝鋒槍，2019年開始換裝SIG Sauer的MPX衝鋒槍。據了解，MPX衝鋒槍為海軍接收2艘美製二手派里級巡防艦時，艦上「艦隊反恐安全小組」的標準配備，兩艦抵台後槍械由海軍陸戰隊特勤隊接收，用以汰換老舊的 MP-5N衝鋒槍。不過，海軍對此不願加以證實。MPX衝鋒槍於2013年美國拉斯維加斯槍展中首度展出，共有9公釐、.40 S&W、.357 SIG等多種口徑。MPX衝鋒槍採用模塊化設計，可變換口徑、瞄準器，可隨任務需求改裝，並廠商視為取代MP-5衝鋒槍的主打產品。MPX衝鋒槍獲得阿根廷、美國、孟加拉、香港、墨西哥、印度等國家或地區執法單位使用。香港警隊原本使用MP-5衝鋒槍，但是香港回歸中國大陸後擔憂人權狀況惡化，MP-5衝鋒槍製造商H&K為德國公司，德國官方不願意再出售MP-5衝鋒槍給香港，香港警隊因而在2017年開始少量採購MPX衝鋒槍，目前用於鐵路警察隊。
雷明頓870壓動式霰彈槍&M4突擊步槍霰彈槍在近距離的殺傷力極大，也適合射擊飛快的目標，因此被視為近距離防衛或破門利器。雷明頓870壓動式霰彈槍因為堅固耐用成為槍械市場熱銷產品，除了民間自衛用途外，許多國家執法單位、特戰單位也購買這款霰彈槍，雷明頓870系列全球一共賣出2.3億把，我國海軍陸戰隊也使用這款霰彈槍。M4卡賓槍（M4 carbine）是M16A2突擊步槍的縮短版本，為美軍目前的制式步槍。海陸特勤隊使用的M4A1突擊步槍則換裝較厚重槍管，以降低射擊時的熱力，射擊模式為半自動與全自動射擊，取消3發點放模式。M82A1狙擊槍美製Ｍ82巴雷特大口徑半自動狙擊步槍使用12.7×99公釐NATO（.50 BMG）口徑彈藥，也就是M2重機槍使用的大口徑彈藥，最大射程6,800公尺。Ｍ82狙擊槍重達14公斤，不利於士兵攜帶基動移動，但是一顆子彈就能打壞車輛引擎，也能打穿磚牆，雷達站等設施，因此被稱為「反物資步槍」。Ｍ82系列步槍經常出現於好萊塢電影中，最早出現是1987年的「機器戰警」，馬克華柏格主演的「狙擊生死線」中，曾用Ｍ82A1M擊落直升機。