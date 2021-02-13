軍武／海陸悍將戰力強！陸戰特勤隊武器大點兵

海軍陸戰隊特勤中隊成立於1980年，並於1995年「華興演習」才被正式公開。

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海陸特勤隊主要任務為南台灣海域「反劫持、反破壞、反特攻滲透」、處理警方無法完成的任務、代訓友邦特種部隊等。因此格外重視海上特種作戰能力。

特種作戰突擊艇以高強度複合材料製造，具耐風浪特性之深V滑航型設計，槍座、座椅等裝備採快拆式設計，使船艇載台得依其任務特性快速調整部署，火力配有50機槍、40榴彈槍及T74機槍。主要執行港防偵巡任務，戰演訓時負責安全航道布設及水中障礙物爆破作業，俾利登陸舟波搶灘;另戰備階段提升後，負責近岸3浬海 上警戒，可執行快反、海上情蒐、滲透突擊、反劫船及港防作戰等任務防敵特攻滲透，確保防區安全。

海軍司令部在2019年12月公開招標採購18艘特種作戰突擊艇，由罡旻公司得標。M109 新式特種作戰突擊艇空載重量4噸、滿載5.8噸，可運載8到10名武裝人員，最大船速46節。據了解，這18艘突擊艇將部署於左營、蘇澳等軍港，烏坵港也會部署2艘突擊艇。

為了汰換服役超過一甲子，俗稱「45手槍」的M1911手槍，美軍在1980年代進行新手槍招標。最後貝瑞塔 （Beretta ）公司的Beretta 92FS因為較低價格而得標，成為美軍新一代制式手槍，美軍編號M9手槍。M9手槍被美國軍方採用，包括美國海軍最精銳的海豹突擊隊第六小隊。不過，1986年一名海豹隊員在為一名來賓示範操作M9手槍射擊時，卻發生手槍滑套後部斷裂，滑套撞到了這名隊員的臉上，導致受傷，之後又發生幾起滑套脫落現象，因此海豹部隊決定放棄使用M9手槍，改買P226 NAVY手槍，並稱為MK.25手槍。

P226 NAVY與傳統版本P226手槍

主要改良特點包括使用經過特殊的耐腐蝕性

處理的內部零件、

以及刻有一個

型圖案的

，以表示其為海軍特種作戰手槍。我國海軍陸戰隊使用的

P226 9公釐手槍彈夾最多可裝填15發，包括日本海上保安廳、南韓海軍特戰團、新加坡軍警、警政署保一總隊、除暴特勤隊等特警單位也都使用P226手槍。

▲陸戰特勤隊使用的P226 NAVY手槍。不鏽鋼滑套上刻有錨型圖案。（圖／記者呂炯昌攝）

▲海陸特勤隊使用的MPX衝鋒槍。（圖／記者呂炯昌攝）

海陸特勤隊原先使用舉世聞名的MP-5衝鋒槍，2019年開始換裝SIG Sauer的MPX衝鋒槍。據了解，MPX衝鋒槍為海軍接收2艘美製二手派里級巡防艦時，艦上「艦隊反恐安全小組」的標準配備，兩艦抵台後槍械由海軍陸戰隊特勤隊接收，用以汰換老舊的 MP-5N衝鋒槍。不過，海軍對此不願加以證實。MPX衝鋒槍於2013年美國拉斯維加斯槍展中首度展出，共有9公釐、.40 S&W、.357 SIG等多種口徑。MPX衝鋒槍採用模塊化設計，可變換口徑、瞄準器，可隨任務需求改裝，並廠商視為取代MP-5衝鋒槍的主打產品。

MPX衝鋒槍獲得阿根廷、美國、孟加拉、香港、墨西哥、印度等國家或地區執法單位使用。香港警隊原本使用MP-5衝鋒槍，但是香港回歸中國大陸後擔憂人權狀況惡化，MP-5衝鋒槍製造商H&K為德國公司，德國官方不願意再出售MP-5衝鋒槍給香港，香港警隊因而在2017年開始少量採購MPX衝鋒槍，目前用於鐵路警察隊。

▲陸戰特勤隊使用的MPX 9公釐衝鋒槍。（圖／記者呂炯昌攝)

雷明頓870壓動式霰彈槍&M4突擊步槍

▲海陸特勤隊使用的M4A1突擊步槍（中）。（圖／記者呂炯昌攝）