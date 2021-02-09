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胡志明市確診數激增　越南總理同意實施社交距離

中央社

2021-02-09 05:40:08

▲胡志明市近來確診病例激增，越南總理阮春福表示，同意胡志明市某些區域實施社交距離，包括禁止2人以上公眾聚會，要求民眾非緊急情況盡量待在家。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲胡志明市近來確診病例激增，越南總理阮春福表示，同意胡志明市某些區域實施社交距離，包括禁止2人以上公眾聚會，要求民眾非緊急情況盡量待在家。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者陳家倫河內8日專電）胡志明市近來通報30例與新山一國際機場有關確診病例，越南總理阮春福表示，同意胡志明市某些區域實施社交距離，包括禁止2人以上公眾聚會，要求民眾非緊急情況盡量待在家。
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越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市近來記錄5起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土確診病例，患者都是新山一國際機場（Tan Son NhatInternational Airport）的行李裝卸人員，另有25名接觸者確診。
越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）今天在一場會議提議，胡志明市某些區域應該實施社交距離，阮春福在會議上也表示同意。阮春福說，胡志明市已有7個區域出現本土病例，這些地方都應該實施社交距離。
阮清龍表示，新山一國際機場行李裝卸人員的疫情或許早就存在，而有些人可能是之前確診然後又康復。
他說：「胡志明市的疫情非常複雜，且歷經許多感染週期，因此疫情源頭迄今不明，這讓我們非常擔憂。」
胡志明市副市長楊英德（Duong Anh Duc）說，考慮到農曆年假期即將來臨，將努力限制公眾聚會。「已計劃好的節慶活動將盡可能縮小規模，並暫停宗教活動與非必要活動」。
截至今天早上，胡志明市數個住宅區都被封鎖。衛生工作人員正加緊腳步追蹤曾與患者和可疑病例近距離接觸的人，以便對他們實施集中隔離以及篩檢。
越南1月27日再次出現本土疫情，中斷連續55天無本土病例紀錄，疫情發展至今本土病例數共467例。越南自去年1月爆發疫情以來，迄今共有2050例確診病例，本土病例1160例；確診病例中有35人染疫死亡。（編輯：陳惠珍）1100208
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