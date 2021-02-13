去年大樂透春節大紅包376人中獎 這3個號碼最常開
記者顏真真/台北報導
2021-02-13 17:30:02｜2021-02-13 17:35:58
農曆新年期間，大樂透不僅連續13天開獎，台灣彩券公司更加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，也就是說買大樂透除了可能中億元頭獎之外，還有機會再中100萬元。台灣彩券公司也統計去（2020）年春節加開春節大紅包，共開出376注春節大紅包，又以新北市開出67注最多，號碼則以30、40及42最常開出，各開出5次，號碼21則一次都沒開過。
台灣彩券公司今年春節加碼總獎金達8.6億元創近4年最高，其中最受歡迎的「大樂透」自2月9日至2月21日連續13天每天開獎，創史上連續開獎天數最長的紀錄，還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，即2月9日起至2月13日每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元，總加碼金額3.6億元，若2月9日到2月13日360組「春節大紅包」獎項尚未全部送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月26日為止。根據台灣彩券公司統計，去年春節加碼期間大樂透送出360組100萬元的春節大紅包，共有376位幸運兒中獎，以中獎注數來看，新北市共開出67注，居全國之冠，其次為台北市（53注）、高雄市（51注）、台中市（38注）、桃園市（36注）分居第3至5名。以春節大紅包的總獎金來看，仍由上述5個縣市囊括前5名；排名第一的新北市總中獎金額高達6049萬元，占春節大紅包總獎金的17%，前5名縣市的總獎金總計達2.35億元，占比約為65%。而去年開出的376注大樂透春節大紅包獎項，由全國353家投注站開出，其中有21家開出2次、另有1家投注站—台中市的鑫寶金財神彩券行開出3次。至於去年大樂透春節大紅包獎項共加開13期，每次開獎時，都會從49個號碼中開出9個獎號。理論上，每個號碼平均會出現在大紅包獎號中2.4次。不過，實際開獎結果，獎號中最常出現的號碼為30、40和42，各開出5次；最不常開出的號碼則為21，開出次數為0。