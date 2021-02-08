政績「看」得到！民進黨新北黨部掛小英育兒津貼政策看板
記者陳志仁／新北報導
2021-02-08 22:39:45｜2021-02-08 22:43:51
為了使民眾更了解自身的權益，並鼓勵夫妻生育，民進黨新北市黨部今（8）日推出政策宣傳看板；新北市黨部主委何博文強調，為化解國民黨挑起社會的對立，新北市黨部未來會更加強政績的宣傳，以破除錯誤的資訊。
何博文表示，現今全球已開發國家皆面臨高齡化、少子化等問題，台灣去年出生兒僅16萬 5千餘人，首度出現人口負成長的情形，解決少子化現象刻不容緩，中央推出育兒津貼加碼政策；今日吊掛宣傳看板，即是為了讓更多民眾知道，小英政府願意做大家的隊友，減輕新生兒家庭的負擔，「夫妻放心生育，政府會跟你們一起養」。何博文說，為解決少子化現象，總統蔡英文提出「0到6歲國家一起養」的政見，行政院於4日拍板定案，育兒津貼於今年的8月起，將從現行2500元提高到3500元，明年8月起就可達到5000元；另原本第3胎才加發1000元，也提早到第2胎就補助，讓夫妻可以更放心生育，相信少子女化的現象會逐漸扭轉。何博文細數蔡英文總統的十大政績，除育兒津貼加碼，另外也包括「連續5年調漲基本工資」、「2020 經濟成長率居全球發展中國家第一名」、「三倍券帶動經濟逆勢成長」、「稅改減輕人民負擔」、「開辦農民退休儲金」、「首創農民職災保險」、「外銷訂單創新高」、「踏實外交，國防自主」及「股市創新高」。何博文感嘆，當民進黨政府為各種民生議題努力打拼，讓台灣經濟不受疫情影響逆勢成長，也提高社會福利回饋人民，在此同時，國民黨卻一再操弄仇恨動員，頻頻發起報復性的罷免，傷財傷民，更製造社會對立！不能讓社會被錯誤的資訊與仇恨蒙蔽，新北市黨部未來會更加強政績宣傳，破除錯誤資訊，並讓人民更了解自身權益。