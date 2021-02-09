罷捷失敗挫銳氣 快析輿情：「刪Q」聲量雪崩8成
記者張志康/綜合報導
2021-02-09 08:00:00
日前針對高雄市無黨籍議員黃捷的罷免投票未過關，對此，宣布重返國民黨，並有意問鼎國民黨主席的中廣董事長趙少康表示，罷免案應到此為止，冤冤相報何時了？不如集中精神將選罷法修回正軌比較合理。TPOC台灣議題研究中心透過QuickSeek快析輿情資料庫監測，罷捷失敗及趙少康的發言，都讓後續罷免基進黨立委陳柏惟的聲量雪崩8成。
今年1月，民進黨籍前桃園市議員王浩宇罷免投票通過後，讓一連串罷免案相關討論的網路聲量大增。TPOC台灣議題研究中心透過QuickSeek快析輿情資料庫監測，罷王案成功過關後，罷免陳柏惟的呼聲大漲，單日聲量達2.8萬則，而在罷捷失敗後僅剩4千5百餘則，「刪Q」聲量雪崩8成。另一方面，趙少康在罷捷案未過後的發言，不僅讓先前藍營對後續的罷免案出現意見分歧，也讓一直以來主導「割萊委」的台北市議員羅智強表示要「靜思三天」，來決定罷萊委的下一步路。由於藍營將罷免案與萊豬相關議題掛勾，在罷捷案未過關及趙少康的不同意見發表後，據QuickSeek快析輿情資料庫監測，陳柏惟7日的網路聲量僅4589則，對比一個月前王浩宇確定被罷免後，那時的聲量最高來到2.8萬則，藍營陷入繼續罷免與否的意見分歧，讓罷免陳柏惟的呼聲暴跌8成，氣勢已不可同日而語。今（8）日稍早，趙少康表示，他所倡議的「停止罷免」，指的是到陳柏惟、民進黨籍立委吳思瑤兩人結束後。但藍營內部對罷免的看法不一致，已打亂罷免案的攻防節奏。而在罷免案的攻防上，陳柏惟表示：「中共若以國民黨為手槍打罷免子彈，我們來承擔。」明顯有意延續先前勝選「抗中保台」的論調，拉攏支持者，並將主導罷免的藍營打成中共同路人。另外，據QuickSeek快析輿情監測，有關罷免案的討論中，「韓粉」一詞的關注度逐漸上升，並在罷捷後來到高峰。被罷免方將罷免方與「韓粉」劃上等號，恐對罷免行動產生制約效果。國民黨「割萊委」行動是否喊卡，要考量的不單單是「冤冤相報何時了」，更重要的是，藍營在罷捷時高喊「反萊豬」、「教訓民進黨」，最後卻只投出5.5萬票，少於前高雄市長韓國瑜2020年在鳳山拿下的8.2萬近3萬票，顯示藍營在文宣口號、地方動員可能都出了問題。基層的投票能量不如以往激情，或許真的是時候通盤檢討選戰基調與策略，才能讓投下的政治資源真正反映在最終的投票數上。