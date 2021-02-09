布局2024 趙少康上Clubhouse：經濟靠中國、國安靠美國
新頭殼newtalk
2021-02-09 08:46:18
中廣董事長趙少康上周回歸國民黨，有意角逐黨主席，引起政壇高度關注，8日下午又宣布將爭取代表國民黨2024年總統初選，再度為藍營拋下震撼彈，他在晚間也加入時下正流行的Clubhouse，與網友大聊兩岸論述。趙少康主張，目前台獨不可能，而台灣處境是經濟靠中國、國安靠美國。
趙少康8日晚間加入由台北市議員徐巧芯發起的討論室，透過網路進行開講，主題為「趙少康參選總統你怎麼看」。針對網友提問兩岸論述，趙少康回應，這是最重要的政策，是上位政Clubhouse策，兩岸不容易講清楚，將來一定會提出兩岸政策。趙少康也強調，目前台獨是不可能的。趙少康說：「前總統陳水扁做了8年總統、現任總統蔡英文做了5年，如果可以為什麼不獨立呢？」，他指出，蔡英文也知道不可能，所以她只好說台灣早就是一個主權獨立的國家，叫做中華民國。雖然蔡英文事實上也沒有說要獨立，所以中國也沒有理由打台灣，但蔡英文做的事情都是向台獨傾斜。至於美中台關係部分，趙少康表示，他不覺得兩岸會打起來，只是做的事情不要刺激別人，表現多一點人民會比較相信，不要「沒事去捅」。而台灣軍事60年來是靠美國，但台灣經濟是靠中國，所以他主張，台灣對美國跟中國之間採取等距關係以爭取「大家都對我好」，利用這個優勢「賺世界的錢」。