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緬甸軍頭電視演說未提翁山！示威不斷　仰光、瓦城宵禁

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-09 06:28:45

▲為了抗議軍方奪權，過去幾天都有不少緬甸民眾上街示威，圖為8日在首都奈比多，警方出動水炮車試圖驅散民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了抗議軍方奪權，過去幾天都有不少緬甸民眾上街示威，圖為8日在首都奈比多，警方出動水炮車試圖驅散民眾。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸軍方發動政變至今已經一週，過去幾天陸續都有民眾走上街頭，抗議軍方奪權，甚至與軍警衝突，導致後者出動水炮車驅趕。緬甸國防軍總司令敏昂來(Min Aung Hlaing)8日終於公開露面，透過電視演說重申，將於緊急狀態結束後重新舉行大選，把政權交給勝選方，但隻字未提國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)。同時，緬甸軍方率領的國家管理委員會8日也宣布，對國內最大城市仰光(Yangon)及第二大城市瓦城(Mandalay，又譯為曼德勒)等地實施宵禁，同時禁止5人以上出席集會。
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綜合外媒報導，敏昂萊8日晚間發表全國電視演說，為政變後首次，除了重申去年11月的大選存在違規行為，會重新舉行選舉，並於結果出爐後將權力交給勝選者以外，也承諾將邀請各國投資，努力創造就業機會，保障人民生活。
敏昂來強調，軍方尊重及遵守憲法，但自由及公平的選舉，對民主而言至關重要，沒有任何人或組織可以凌駕於國家利益之上。在演說中，敏昂來隻字未提被軍方逮捕、拘禁的翁山蘇姬等人。
因接連有民眾上街示威，由敏昂來帶領的國家管理委員會，也對仰光、瓦城2座大城市實施宵禁。根據宵禁令，當地民眾被禁止於晚上8點至翌日凌晨4點之間外出，而南部城市梅格（Myeik）也會實施晚上9點至翌日凌晨3點的宵禁，不排除將有更多城市執行類似措施。
此外，軍方亦限制了集會人數，5人以上禁止聚集，針對軍政府的示威也不被允許舉行。
 
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