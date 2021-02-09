小7啥紅茶最適合泡奶茶？網推「2經典」：沒飲料店比得上

台灣手搖店林立，同一條街上幾乎都開了3至5間，且無論夏天或冬天、飯前或飯後，許多人都喜歡喝上一杯，不少人也會自己在家DIY，然而，日前有網友就在PTT提問「7-11最適合泡奶茶的紅茶是？」結果許多網友一致狂推「2經典」，甚至還有人直呼「我覺得沒有飲料店比得上」。

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原PO在PTT「CVS」看板中發文詢問大家「若要自己泡奶茶，7-11有賣的紅茶哪一款最適合呢？應該要濃厚一點的茶味對吧？」

▲有網友提問「7-11最適合泡奶茶的紅茶是？」結果許多網友一致狂推「2經典」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛推薦「純喫茶」與「義美紅茶」，「純喫茶紅茶最強，沒有之一」、「試過很多紅茶，純喫茶最對味」、「純喫茶+鮮奶真的讚，我覺得沒有飲料店比得上」、「純喫茶加鮮奶變奶茶就很好喝」、「純喫茶、義美紅茶加牛奶都好喝」、「義美也不錯，甜度適中」「製作奶茶真的只選純喫茶...」

另還有人直指「麥香紅茶」、「御茶園特上紅茶甜度夠，加鮮奶剛好」、「午後的紅茶無糖，還蠻棒的」、「特上紅茶配出來的奶茶很有早餐店的味道」、「都不太行，除了立頓茶包買回來自己泡」、「我用特上，單喝太甜，套牛奶剛好」。不過，也有網友認為，自己試過才知道，畢竟每個人的喜好不同。（編輯：許苡晴）