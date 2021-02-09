NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

小年夜至除夕有機率「春雷乍響」　北部持續降雨到初三

記者孫唯容/綜合報導

2021-02-09 08:03:52

寒流低溫
▲中央氣象局表示，今（９）日受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局表示，今（９）日受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》的專欄指出，今天北台灣因冷空氣南下，低溫較昨晨略降；新竹以南則因雲量增多、風力增強，「輻射冷卻」大幅減弱，低溫反較昨晨回升。截至5時平地最低氣溫出現在苗栗公館鄉12.7度。其他各地區的平地最低氣溫為：北部(新北石門區)12.9度，中部(雲林古坑鄉)13.1度，南部(台南柳營區)13.4度，東部(宜蘭三星鄉)13.6度。
吳德榮表示，最新(8日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部為多雲時晴；北台濕涼、中南部日夜溫差仍大。今日氣溫：北部13至21度，中部13至27度，南部13至27度，東部14至26度。
針對春節期間的天氣模擬，吳德榮說，小年夜(10日)鋒面逐漸接近，明上午起各地降雨機率逐漸提高；晚間鋒面的「對流雲系」移入，影響至除夕(11日)中午，有較大雨勢，局部地區亦有今年首發「春雷乍響」的機率。除夕下午起「對流雲系」通過，中南部先好轉，北部及東半部仍有局部雨。年初一(12日)至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。
期末年初四(15日)的模擬，東北風水氣減少，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部仍有局部短暫雨的機率；年初五(16日)水氣又增多，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；由於理論的限制，期末模擬有較大的「不確定性」，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。
關鍵字

NOW民調中心

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

近來雞排妹指控翁立友性騷擾，翁立友在記者會上表示是受害者；雞排妹則是對於翁立友的反駁，表示受到二度傷害，根據雙方說法，您較相信哪一方呢？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.54%18.46%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
46.14%53.86%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
53.36%46.64%
2021-02-02-2021-02-08
即時
推薦閱讀