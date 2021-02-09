他剛領27萬年終！女友竟提「1要求」　網愣：臉皮比牆厚

再過幾天就是農曆春節了，許多公司都已開始發放「年終獎金」，慰勞員工一整年來的辛苦。而近日就有一名男網友透露，自己幾天前剛領到年終獎金27萬，怎料女友得知後竟秒提「1要求」，讓他覺得很不合理，不禁直呼「真的很奇怪...」對此，其他網友也全看傻，認為「女友臉皮真是比牆厚」。

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原PO在臉書《靠北女友my girl》中表示，自己這幾天剛發6個月年終27萬，女友得知他的年終金額後，就希望他包給她爸媽一人1萬2，由她轉交表示點心意，他聽後立馬拒絕女友，認為送點保健食品就好了，不解「包紅包做什麼？」沒想到女友便鬧脾氣，讓他一頭霧水，忍不住直說「真的很奇怪，我們又沒結婚，我包紅包給妳爸媽做什麼？」

原PO更透露，他還要包給自己的爸媽一人12萬，坦言「畢竟我沒有每個月給孝親費，都是每年用包紅包的方式給的，哪有什麼錢包給妳爸媽，自己用都快不夠了...」

▲有網友透露，自己幾天前剛領到年終獎金27萬，怎料女友得知後竟秒提「1要求」，讓他覺得很不合理。（圖／翻攝自臉書《靠北女友my girl》）

此文一出，許多網友都傻眼了，隨即議論紛紛「你女友臉皮真是比牆厚呢！」「表示心意是該讓你自己直接給她父母而不是轉交，這是拐著彎要跟你拿不用還的錢」、「沒結婚這女的很敢開口」、「重點是她要求你包，那她有要反包給你父母親一人各一萬二嗎？！如果沒有，請她不要強人所難，況且你們還沒結婚，沒必要包那麼大包，送個禮盒意思到了就很有心了」、「你說到重點了，又還沒結婚，自己的父母自己孝順！況且你的錢憑什麼是她代轉交？」「合理，就算結婚也沒義務要求對方掏錢包紅包，你甘願給是你甘願給，不是應該的」。

另還有人歪樓笑回「比較好奇年終27萬是做什麼？讓人羨慕」、「孝親爸媽一人包12萬，太強了！你還缺爸媽嗎？」