病毒溫床？超級盃賽事佛州舉行 專家憂恐令疫情升溫
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-09 08:23:22
美國的新冠肺炎疫情稍微趨緩，過去一週的平均新增確診人數及住院人數逐漸減少，不過現在就鬆懈恐怕為時過早。有專家警告，已過週日(7日)在佛羅里達州舉辦的體壇盛事「超級盃」(Super Bowl)，恐會令疫情出現反彈，導致感染新冠變種病毒的人數再度上升。
根據《CNN》等美國媒體報導，代號為「B.1.1.7」的英國變種病毒，已在美國33個州出現，雖然累計病例暫時只佔現有確診的一小部分，但從數據資料來看，每10天就會增加一倍，認為這是有關變種病毒是否會釀成下一波流行的重要警訊，而美國疾病預防控制中心（CDC）上個月也預測，B.1.1.7變體不排除會在3月成為美國的主要毒株，呼籲須立即採取果斷的防控措施。「超級盃」是美國體壇的年度盛事，7日在佛羅里達州的坦帕市（Tampa）舉行，雖然今年因為疫情關係，只有2.5萬人獲准入場，只佔球場能容納數量約1/3，也有實施防護措施，但公衞官員認為仍有傳播風險，何況佛州是目前美國出現變種病毒確診個案最多的州之一。儘管美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）、坦帕市市長卡斯托（Jane Castor）都已呼籲民眾，不要在酒吧聚集或開派對，而應改為在家觀賞賽事，不過球賽當晚，仍有不少沒戴口罩的民眾擠在當地酒吧觀賽、慶祝，讓專家憂心近日好不容易稍為緩和的疫情，會因為超級盃而再次升溫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。