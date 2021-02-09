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爸買過年應景抱枕　女兒見「圖案」食慾全失　網一看笑翻

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 08:58:22｜2021-02-09 08:58:26

一名女網友秀出爸爸買的過年應景抱枕，只見兩顆抱枕擺在一起，剛好湊成「發福」兩字，讓人笑翻。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）
▲一名女網友秀出爸爸買的過年應景抱枕，只見兩顆抱枕擺在一起，剛好湊成「發福」兩字，讓人笑翻。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）
大後天（12日）就是一年一度的春節了，許多人家裡都會擺一些紅色物品，用以增添喜氣。不過，近日有女網友卻在臉書社團抱怨，她爸買了兩個過年應景的紅色抱枕，但「圖案」卻讓她看後食慾全失，哭笑不得！而其他網友一看也全笑翻，紛紛直呼「好逗趣，笑死了」。
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原PO在臉書社團《爆怨公社》中貼出一張抱枕照，畫面可見，抱枕上分別寫著「發」與「福」兩字，兩顆百在一起正好湊成「發福」兩字，這讓她不禁直呼「這種抱枕我不行！快過年，看到都沒食慾了，可以買發財發發發啊！為什麼偏偏要選『發福』勒...」
原PO更透露，媽媽說，本來爸爸想要選「春」，但幸好沒選，否則擺在一起就變成「發春」了...她並無奈地詢問大家「誰家也有的出來喊聲，讓我知道我不孤單」。
▲原PO秀出爸爸買的過年應景抱枕，只見兩顆抱枕擺在一起，湊成「發福」兩字，相當逗趣。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）
▲原PO秀出爸爸買的過年應景抱枕，只見兩顆抱枕擺在一起，剛好湊成「發福」兩字，相當逗趣。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）
畫面曝光，立刻逗樂許多網友，大家紛紛回應「確定你爸不是在暗示誰發福了嗎？」「哈哈哈，我快笑死了」、「可能怕家裡年菜吃太多發福，只好放著提醒提醒」、「這東西，真的不能放一起」、「還好你爸爸不是買發春回家」、「爸爸很幽默」、「過年應景很好啊！傳統佳節必備」。
此外，也有不少人家中有同款抱枕，內行網友更透露，這系列抱枕共有「發」、「財」、「春」、「福」等4款。（編輯：許苡晴）
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