曾國城被控磨蹭她大腿：會更謹慎小心　受害女導演回應了

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對於馮云指控用手和腿亂滑亂磨蹭大腿、手還疑似觸碰胸部，曾國城透過經紀公司回應：「出道30年來，跟我共事過的工作人員和藝人超過上千人，大家應該都能感受到我對工作的熱忱。未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受。希望無論男女老幼，每一個人在工作或生活上，都能受到尊重與關懷，謝謝大家。」看完曾國城聲明，馮云表示，自己之所以選擇說出來，主要是想聲援雞排妹，「謝謝她的勇敢與存在」，更希望是能對過去、現在或未來，不管何時被他人有意無意的性騷擾或霸凌的人發出訊號。至於曾國城的發言，她不太在意，因為這就像馬路上來來去去的車流，「我要做的只是去觀看自己感受這些的感受是什麼。」馮云補充，每個人要怎麼反應或怎麼想，這都是他們的事情，她都選擇尊重，「總之很希望這個po文的正面效應能被發揮出來。不論對雞排妹，對所有因這類似事件而受過創傷驚嚇的人，同時也對曾國城先生都能有些正面的助益，但不強求，自由來去。也祝大家都在新的一年活得更好。」（編輯：楊穎軒）
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