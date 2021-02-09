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曾國城被控磨蹭她大腿：會更謹慎小心　受害女導演回應了

娛樂中心／綜合報導

2021-02-09 09:25:48｜2021-02-09 09:33:42

▲曾國城（左圖）回應性騷擾指控，馮云發表心情。（圖／資料照、馮云臉書）
▲曾國城（左圖）回應性騷擾指控，馮云發表心情。（圖／資料照、馮云臉書）
雞排妹（鄭家純）控訴去年參加錄影，與主持人曾國城擁抱時被對方擠胸性騷擾，7日，廣告女導演馮云發文揭露，20年前也被曾國城用手、腿磨蹭大腿，曾國城事後發聲明承諾「未來會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受」，對此，馮云昨（8日）晚透過臉書分享心境。
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▲曾國城（右圖）被雞排妹指控疑似性騷。（圖／全民星攻略YouTube、記者羅凌筠攝）
▲曾國城（右圖）被雞排妹指控疑似性騷。（圖／全民星攻略YouTube、記者羅凌筠攝）
對於馮云指控用手和腿亂滑亂磨蹭大腿、手還疑似觸碰胸部，曾國城透過經紀公司回應：「出道30年來，跟我共事過的工作人員和藝人超過上千人，大家應該都能感受到我對工作的熱忱。未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受。希望無論男女老幼，每一個人在工作或生活上，都能受到尊重與關懷，謝謝大家。」
看完曾國城聲明，馮云表示，自己之所以選擇說出來，主要是想聲援雞排妹，「謝謝她的勇敢與存在」，更希望是能對過去、現在或未來，不管何時被他人有意無意的性騷擾或霸凌的人發出訊號。至於曾國城的發言，她不太在意，因為這就像馬路上來來去去的車流，「我要做的只是去觀看自己感受這些的感受是什麼。」
馮云補充，每個人要怎麼反應或怎麼想，這都是他們的事情，她都選擇尊重，「總之很希望這個po文的正面效應能被發揮出來。不論對雞排妹，對所有因這類似事件而受過創傷驚嚇的人，同時也對曾國城先生都能有些正面的助益，但不強求，自由來去。也祝大家都在新的一年活得更好。」（編輯：楊穎軒）
▲馮云全文。（圖／馮云臉書）
▲馮云全文。（圖／馮云臉書）
▲馮云全文。（圖／馮云臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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