Clubhouse被鎖要用得靠翻牆 陸網哀號：才快樂了一天
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-09 09:38:29
邀請制的語音社交平台「Clubhouse」近日在全球火紅，並被認為是少數能讓中國網友接收有關新疆、港台等敏感議題資訊的平台。然而好景不長，有中國網友8日晚間發現Clubhouse似乎已被封鎖，得靠翻牆才能使用。
綜合港媒報導，Clubhouse在中國內地不只被封鎖，就連使用「+86」開頭的手機號碼都無法收到Clubhouse發出的驗證短訊，這意味著當地網友恐怕很難在退出應用程式後再次登入，也無法註冊新帳號。有中國內地民眾向港媒透露，已過週日發現聊天室內發言變得不流暢，原本還以為是網路接收問題，未料到了昨晚(8日)就無法登入了。不過也有民眾實驗時發現，Clubhouse似乎還沒被「牆」的很徹底，使用翻牆軟體進入聊天室後，即使將程式關掉，也可以繼續在聊天室聽取對話。報導指出，Clubhouse被封鎖的消息傳出後，微博上一度哀號一片，有網民表示，「我才快樂了一天」，還有人說這就好像「堵上了一個春光乍洩的洞口」。《香港01》分析，一般認為Clubhouse平台上的敏感議題，的確是其遭北京封鎖的原因之一，但更重要的是這涉及到輿論監管。在今天的中國，可影響社會導向的公共輿論依舊受到嚴格控制，而Clubhouse的特質是在公共話語空間裏建構小型社會，這種以語音為載體的半公開互動模式，似乎比其他社群媒體更難監控，所以即使Clubhouse上沒有討論台獨、香港等議題，恐怕也難逃被禁的命運。