過年大掃除好困擾？專家教你「3撇步」輕鬆整理
記者賴志昶／台北報導
2021-02-10 15:00:00
隨著農曆新年到來，大掃除是台灣過年前家家必備的傳統習俗。那要怎麼把過去一年累積的塵埃、舊物好好地整理呢？房仲業者整理了3個大掃除「小撇步」，依序為「清理雜物，該扔就扔」、「由上至下，由乾到濕」、「善用清潔劑，掃除髒污重點」，只要依循這些清潔技巧，就能讓你打掃輕鬆又省力。
進行打掃工作的前奏序曲，就是清除雜物！21世紀不動產企劃研究室說，趁著過年前的這段時間，每天都撥一點點時間開始整理，仔細地審視每件物品，有多久沒使用了呢？如果沒有這件物品，會造成困擾嗎？是因為真的有需要，還是因為怕以後會用到，於是只好一直收著？明明有了重複功能的物品，卻還是捨不得清理掉？好好地審視每一件物品，並讓每樣東西都找到自己的歸屬，當物品減少，維持家裡的整潔就會相對容易多了。企研室表示，除塵打掃工作的大原則就是「由上到下」，先從天花板、燈具與窗戶開始，將邊邊角角的灰塵、蜘蛛網給仔細撢落，要記得留意先將床、沙發等用布或報紙蓋住，以免灰塵掉落而弄髒；而窗戶溝縫的清理，也要記得第二個大方向「由乾到濕」，先將累積的塵土用吸塵器或刷子掃除後，再搭配清潔劑慢慢刷洗乾淨；如果沒有按照這兩個大原則去做，就會不斷地重複清掃工作，也讓灰塵重複累積或髒污重複踩踏，事倍功半、越掃越髒。最後一個步驟，企研室指出，客廳的掃除重點在於沙發、家具與地毯、地板；其中，沙發與傢俱的清潔方法需要視其材質而決定清潔方法，一般來說都是先以乾布將灰塵處理後，再以清潔劑或保養油清潔保養，才不會有龜裂的情況發生；家中如果有地毯，可以使用小蘇打粉灑在地毯上，並靜置一段時間後，讓小蘇打粉吸收濕氣及異味髒污，最後再用吸塵器將其吸起；如果是單價較高的地毯，也可以請專業人員上門協助清洗。另外，企研室說，廚房的瓦斯爐、流理台及抽油煙機幾乎是油汙重地，可以將爐架等可以拆卸的器具拆下，將其泡在加入清潔劑的熱水中，靜待軟化油汙後，清潔就會更容易；針對髒污特別嚴重的地方，可以將小蘇打粉裝罐，在特別需要刷洗的髒污，灑上小蘇打粉，再用菜瓜布刷洗，更容易清潔；此外，還可以多加利用舊報紙與不要的衣物，將髒污擦起後直接丟棄，省去二度清潔的時間。雖然繁瑣的清潔工作花費時間與心力，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱特別提醒，在清潔工作進行中，記得要留意室內的空氣流通，以免產生清潔劑造成中毒的暈眩或不適；同時，也可以善用自製清潔劑，利用酒精、醋、小蘇打粉等清潔劑，適度的調勻混和後，便可以成為好用又便宜的優質清潔劑，民眾可以多多善用，讓自己擁有一個光亮乾淨的質感美宅。