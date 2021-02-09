準到心坎！覺得哪個女生最有氣質？測「別人眼中的你」

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，究竟你的真實性格是如何？別人眼中的你又是什麼模樣呢？搜狐號《壹心理測試》專欄就設計了一道心理測驗，上圖中4位女子，你覺得哪位最有氣質？ 答案將測出「別人眼中的你」。

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結果分析：

選A的你

你是個樂於付出的人， 你的性格活潑、熱情，喜歡與人相處，你的個性很好，不會一直想佔別人便宜，也很懂得關懷體貼別人。由於你骨子裡是個淡泊名利、不與人爭的人，大家和你熟悉之後都會更喜歡你！

選B的你

你個性豪爽，經常和異性朋友稱兄道弟，不過卻會讓你的另一半吃醋，要注意一下另一半的感受，否則戀愛時容易被誤會見一個愛一個。其實你的個性忠厚老實，對朋友很信賴，也不善於拒絕，因此要小心受騙上當。另外，你也是個對美食很有品味的人，和你在一起的朋友都特別有口福！

選C的你

你天生具有貴族氣質，舉手投足間高雅大方，很容易讓別人覺得你是個千金小姐（少爺）。不僅如此，你看起來也很會享受，平時生活看似人打點，出外更不乏有貴人撐腰，大部分的人都覺得你看起來很威風，並且很羨慕你，如果你能更表現出願意為人付出的樣子，會更受歡迎喔！

選D的你

你的反應很快，能夠舉一反三，說起話來口齒伶俐，大部分的人都覺得你很聰明，有什麼事都瞞不住你，遇到困難時也會想找你幫忙出主意，只是有時候大家會有點招架不住你的「快狠準」，建議你講話時別太毒舌，多用溫和謙卑的口氣說話，如此便能讓朋友更喜歡接近你。（編輯：許苡晴）