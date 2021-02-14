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情人節逢新年！電商精品銷量漲5成　飛機杯搜尋次數暴增

記者賴志昶／台北報導

2021-02-14 09:00:00

▲PChome 24h購物觀察消費趨勢，以小型包、手錶、飾品等選購比例最高，且亦有過半以上的訂單為 4000至7000元的輕奢品。（圖／PChome網路家庭集團提供）
▲PChome 24h購物觀察消費趨勢，以小型包、手錶、飾品等選購比例最高，且亦有過半以上的訂單為 4000至7000元的輕奢品。（圖／PChome網路家庭集團提供）
今年情人節剛好碰上農曆春節假期，禮品採購需求提早湧現，根據PChome 24h購物調查，1月份精品銷量較去年同期成長近5成，其中尤以以小型包、手錶、飾品等選購比例最高。另據蝦皮購物觀察，情趣用品相關關鍵字如「飛機杯」搜尋人次更是有近1倍的成長，顯示出情人節添購提升情趣商品已蔚為風潮。此外，也有許多消費者超前部署情人禮，帶動Yahoo奇摩超級商城「精品」業績翻倍成長、Yahoo奇摩拍賣「泡湯券」銷量增3倍。
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PChome 24h購物觀察，今年1月份精品銷量較去年同期成長近50％，且也有過半以上的訂單為 4000至7000元的輕奢品；若從消費趨勢來看，以小型包、手錶、飾品等選購比例最高，熱門品牌為COACH、GUCCI、PANDORA及ALUXE等，主因實用性強，品牌識別度強，價格好入手，經輕奢品點綴搭配更有型。
PChome 24h購物分析，女性喜愛購入「對錶」、「對戒」等成對商品做為情人節禮物，代表心心相印，且共同擁有情侶款商品，更有象徵定情的意味；此外，像是短夾、手錶等商品為日常生活常備品，送禮不NG，也頗受歡迎。
▲今年西洋情人節適逢農曆大年初三，許多消費者超前部署情人禮，帶動Yahoo奇摩超級商城「精品」業績翻倍成長。（圖／Yahoo奇摩提供）
▲今年西洋情人節適逢農曆大年初三，許多消費者超前部署情人禮，帶動Yahoo奇摩超級商城「精品」業績翻倍成長。（圖／Yahoo奇摩提供）
Yahoo奇摩超級商城也指出，疫情下無法出國促動精品內需市場買氣活絡，情人節再推升精品類業績成長超過1倍，其中尤以Burberry、Chloé、LOEWE、Celine、萬寶龍及Balenciaga等品牌表現最亮眼；受寒流影響保暖商機也反應在精品上，國際時尚保暖品牌服飾業績年增7成，以MaxMara與Moncler銷售動能最佳；而務實的情人節3C家電選禮則以IONINO隨身空氣清淨機、Canon迷你相印機、Dyson家電、Switch、GoPro、藍牙音箱、小米手環等品牌商品較受青睞。
此外，Yahoo奇摩拍賣表示，近期受到爆紅動畫《天竺鼠車車》帶動，可DIY的「羊毛氈」材料熱搜量增1.4倍，成今年情人節另類選禮；今年情人節正逢春節連假，許多消費者提前佈局國內雙人甜蜜遊，帶動平台「泡湯券」銷量暴增3倍，其中老爺酒店、台中林酒店、高雄義大等高單價飯店住宿券買氣攀升。
▲據蝦皮購物觀察，2月起適逢情人節前夕，情趣用品相關關鍵字如「飛機杯」搜尋人次成長近1倍。（圖／蝦皮購物提供）
▲據蝦皮購物觀察，2月起適逢情人節前夕，情趣用品相關關鍵字如「飛機杯」搜尋人次成長近1倍。（圖／蝦皮購物提供）
另一方面，情趣商品也在店商市場掀起商機。據蝦皮購物觀察，2月起適逢情人節前夕，情趣用品相關關鍵字如「飛機杯」搜尋人次成長近1倍；若進一步觀察男女購買情趣用品的差異，女性用戶通常是「外貌協會」，精緻可愛的外觀設計多能贏得女孩芳心；男性則為「實用派」，高溫與振動頻率等實用功能成為熱銷關鍵。
西洋情人節到來，也讓眾多男孩、女孩們擺脫單身的需求更顯急迫。蝦皮購物觀察，每年2月招桃花開運小物銷售成長高達25％，可見用戶們急於脫單的心。
▲momo也分享，香氛保養及香水為歷年兩大情人節銷售主力，其中更以知名品牌商品為觸動消費者選購的關鍵。（圖／momo提供）
▲momo也分享，香氛保養及香水為歷年兩大情人節銷售主力，其中更以知名品牌商品為觸動消費者選購的關鍵。（圖／momo提供）
此外，momo購物網也分享，香氛保養及香水為歷年兩大情人節銷售主力，其中更以知名品牌商品為觸動消費者選購的關鍵；為滿足消費者追愛需求，momo於年節期間依舊提供眾多「情人節告白神器」快速到貨，像是香氛保養類的精油擴香組、經典系列護手霜等。
還有許多女性外出必備的香水也是情人推薦送禮的首選，momo特別分享情人節香水網友關鍵字品牌，像是「Jo Malone」推出的是經典款，讓女友散發迷人清新香氣；還有「Chloe」女性小香禮盒，環繞各式花香宛如置身花園，完整展現女性奢華而優雅的魅力。
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