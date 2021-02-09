特斯拉品質被控出包！遭中國5監管機關約談
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-09 10:32:27
電動車領導品牌特斯拉（Tesla）近日傳出在中國的產品，被反應品質有瑕疵或疑似故障等問題，遭到中國國家市場監督管理總局、中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局約談。特斯拉昨（8）日晚間回應，將接受中國政府的指導，加強檢查、內部管理，系統性排查消費者反應的問題。
中國媒體報導，市場監管總局與其他4個機構，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。特斯拉後表示，公司正在中國政府主管部門的指導下，加強內部工作機制和流程、內部管理。對於消費者集中反映的問題將系統排查，落實消費者權益保護工作，進一步落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全。中國媒體特別指出，此前特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）提到品質管理問題，在加速生產的過程中，同時要提升產品質量確實分常困難。根據特斯拉先前向美國證券交易委員會（SEC）提交的報告顯示，2020年特斯拉在中國收入達66.52億美元，同比增加123.6%。《華爾街日報》報導指，特斯拉是在中國少數受到青睞的外商公司，而產品瑕疵也是對該公司少見的指控。不過，外國企業在中國受到審查的例子並不少見，蘋果（Apple）、歐洲汽車大廠Volkswagen、連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）都曾因為業務擴張迅速，威脅到中國本土產業而被約談。