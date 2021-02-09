春節違反居家檢疫規定 內政部：一律送集中檢疫
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-09 10:42:01｜2021-02-09 10:44:50
衛福部立桃園醫院群聚感染危機雖解除，但是相關單位春節期間防疫不敢鬆懈。 內政部今（9）日表示，在春節連假期間防如果違反居家檢疫相關規定者，將會依法移送集中檢疫並裁處高額罰鍰。
內政部表示，節連假是闔家團聚、春遊的好時光，但由於全球疫情仍然嚴峻，為了個人健康及防疫，內政部呼籲返台國人和所有入境者，為了自己和家人好，在春節連假期間防疫不鬆懈，如果違反居家檢疫相關規定者，將會依法移送集中檢疫並裁處高額罰鍰。內政部也特別感謝第一線辦理居家檢疫工作的村里幹事、警察等基層防疫同仁，這1年多來竭盡心力做好居家檢疫者的追蹤關懷工作。內政部指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，自去(109)年1月23日春節小年夜開始，即動員全國民政、警政體系執行從武漢地區擴大到所有入境人士居家檢疫14天的防疫工作，截至今(110)年2月8日為止追蹤關懷之居家檢疫人數已達53萬餘人次，今年春節假期所有防疫同仁仍會繼續堅守崗位，全力落實居家檢疫措施，守護國人健康。內政部提醒，入境者在連假期間仍應確實配合14天的居家檢疫措施，留在集中檢疫場所或防疫旅館、住所等地方不可外出，並密切觀察自己的健康情況，有任何身體不適，記得主動撥打防疫專線1922或致電各地方衛生局或通報村（里）幹事等防疫工作人員後，在衛生單位指示下就醫，切勿自行前往就醫。入境者在居家檢疫14天期滿後，請持續配合7天的自主健康管理，落實戴口罩、勤洗手、避免到公共場所，有任何身體不適，也請主動撥打防疫專線1922或各地方衛生局，在衛生單位指示下就醫。內政部特別感謝辦理居家檢疫工作的村里幹事、警察及所有民政、警政體系的防疫同仁，從去年春節假期至今1年多來，盡心盡力做好居家檢疫者的追蹤關懷工作，持續防疫不打烊，落實辦理防疫工作，阻止疫情傳播，牢牢守護在台灣所有人的健康安全。內政部再次呼籲全體國人及入境者，齊心配合防疫措施，讓所有國人可以繼續保有優良防疫成果，並使疫情對社會、經濟、生活的衝擊減到最低，共同享有美好的春節假期。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。