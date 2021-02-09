永慶集團2020年新展店逾150店　永慶房屋成交市佔45%

為落實防疫又能感謝同仁的付出，永慶「2020歲末聯歡」與「年度超越顛峰業績競賽頒獎典禮」由實體轉至線上，2月9日由永慶房產集團董事長孫慶餘率高階主管群同上直播台，感謝同仁並送出千項尾牙好禮，最大獎為汽車一台，期許金牛年全員繼續落實「先誠實再成交」理念，提供透明資訊及優質服務，保障消費者權益，帶動業界持續提升，大家一起「犇幸福」！

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全集團年度總銷近7000億 永慶房屋成交市佔45%

永慶房產集團2020年度總銷近7000億，全年新展超過150店，全台19縣市穩居店數市佔第一，永慶房屋績效也再創新高，2020年總共替近1萬餘戶客戶圓滿成家，平均每天成交約40戶，成交市占衝上4成5，2020年業績較2019年成長3成，成交件數也成長2成，12月更創下十年來「單月業績」最高紀錄，大安區年度總銷更突破300億，平均一天成交3至4間房子。

孫慶餘表示：「2020年是很不一樣的一年。感謝所有夥伴讓永慶在防疫與服務上皆超前部屬，提供消費者最好也最安全的服務，贏得客戶長久信賴，比一次成交更重要！永慶將持續保障消費者權益、支持居住正義，集團全員一心落實『先誠實再成交』的服務承諾。」

永慶全集團在疫情下逆勢突圍，再次締造里程碑的關鍵因素，就是全集團持續提供透明資訊，實價登錄2.0在2020年12月30日修法終三讀通過，未來成交行情將全面揭露至門牌，但在孫慶餘的帶領下，早在2019年8月永慶房屋即宣示將成交行情揭露至門牌，至2020年6月更是永慶全集團、全台一千多家門店全面落實。

▲永慶在疫情下零減薪、零無薪假、零裁員、福利不減，2021年將持續擴大徵才。（圖／資料照片）

疫情下逆勢加薪、擴大徵才 全年履歷量與報到率成長4成

除了成為客戶圓夢的助手，更希望成為員工圓夢的推手，永慶在疫情下零減薪、零無薪假、零裁員、福利不減，同時擴大招募，並在6月宣布逆勢加薪，在各項優勢徵才條件吸引下，2020年全年履歷量與報到率皆較2019年成長超過4成，2021永慶房產集團將持續擴大徵才，預計招募5000人。

面對疫情陰影和經濟緊縮，永慶房屋作為台灣房仲第一品牌，透過多重職場保障，做每位勇敢職場人的堅實後盾，除了持續推動「彈性工作8小時」，更以優於業界的條件，提供第一線業務新人前九個月每月5萬元、以及以能力為導向的月月晉升制度。永慶也將工作轉化成闖關遊戲，打造全球唯一房仲業真人實境AI作業系統的「永慶大聯盟」，更提供經紀人每人每年最高250萬的「幸福成家基金」，且在2021年第一周就宣布有超過400位同仁獲頒「幸福成家基金」。

2021年一開年，永慶房屋邀請擅長刻畫人與人互動的金馬導演黃信堯，拍攝「永慶讓你的特質更有價值」徵才廣告，黃信堯以他敦厚質樸的聲線，訴說職場工作者在疫情時代下的辛酸與韌性，也點出在艱困的大環境下，永慶房屋為新進員工提供的職場保障。

▲永慶房屋與金馬獎最佳新導演黃信堯合作，拍攝徵才廣告，點出永慶在疫情中為新進員工提供的保障。（圖／資料照片）

2020年贊助近1萬頂帳篷 做社區的好鄰居

此外，由永慶慈善基金會發起的「愛圓滿接力計畫」，善用房仲深入社區、了解鄰里需求的特質與優勢，2020年超過1萬人響應，永慶房屋與永慶慈善基金會總共贊助近2萬場活動、出借近1萬頂帳篷，疫情期間，永慶的帳篷更是走到防疫最前線，提供許多活動主辦單位量額溫、保障參加者健康的防疫使用。

贏得消費者信賴是企業永續經營的根本，永慶房產集團30多年來秉持「先誠實再成交」的精神，不斷超前同業、甚至領先政府腳步，為消費者打造一個公平交易的環境，提供透明的資訊與服務。未來，永慶房產集團將持續作為房仲業的良心，以科技、透明，與誠實為核心，帶領產業向上提升。