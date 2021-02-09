影／拚2024總統！趙少康：民進黨跟共產黨其實一樣
記者陳弘志／台北報導
2021-02-09 10:50:05
宣布爭取參選2024年總統的媒體人趙少康今（9）日在中廣節目談到自己表態參選總統，受到社會廣大注意，是因為人民在蔡英文政府執政下「望治心切」的關係，他也提到民進黨跟共產黨一樣，上台之前都說對方「不自由、不民主」，但執政後卻抓得更緊。
趙少康表示，他今天看到幾個報紙都把他的新聞放在頭版頭條，或是頭版二條的位置，並且大篇幅報導，真的讓他嚇了一跳。因為他就是一名老百姓，最多就是一個國民黨的黨員，什麼都不是，也不是總統提名人，只是表態自己有意爭取。那麼為何媒體這樣重視？就是因為大家望治心切，對現在的局勢太失望了。趙少康提到他昨天上了時下最流行，號稱言論無禁忌的「Clubhouse」APP，但他只上了一天，對岸就把這APP查禁了，大陸已經上不去。趙少康有感，指出民進黨和共產黨其實在很多地方很像，甚至可說是一模一樣。趙少康指出，當年共產黨在中國大陸革國民黨的命，在社會廣為宣傳國民黨統治不自由、不民主，共產黨要反飢餓，積極搞工運和學運，最後把國民黨搞垮。趙少康表示，國民黨在政治運動上，搞不過共產黨，但是共產黨上台後，卻抓得更緊。共產黨一開始搞百花齊放運動，讓大家大鳴大放，等大家都說了之後，再把大鳴大放的人，全部抓起來鬥爭。趙少康說，因為共產黨和民進黨是靠這一招起家，都是宣傳「對方不民主、不自由」，深知這一招很可怕，可說是一個罩門，可以幹掉別人，因此怎麼會讓別人用同樣的方式幹掉自己？趙少康表示，回頭看看民進黨，跟共產黨一樣，兩個政黨都很像，例如民進黨過去高喊黨政軍要退出媒體和校園，但是民進黨執政後，對媒體卻抓得更緊，民進黨真的有退出校園嗎？外界都存疑。