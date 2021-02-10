馬斯克開發人腦與機器介面 2021有望進行人體實驗
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-02-10 15:00:00
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）對於人工智能採取積極態度，從2016年起投入開發神經科技公司（Neuralink）研究人腦與機器介面互動可能性。馬斯克近期回應網友留言時更透露，目前Neuralink正積極確認植入人體的電子物是否安全，並密切和美國食品和藥物管理局（FDA）討論，可能會在今年進行初步人體實驗，未來可望幫助腦神經受損的病患。
2月1日馬斯克在社交平台Clubhouse上談到，目前已成功將能監控神經活動的電子感應器裝在猴子身上實驗，並說「我們的猴子植入腦晶片後，便能用意念玩電玩遊戲，和其他猴子一起互動。」並說這項實驗的影片很快就會公布。根據Neuralink科學家Philip Sabes表示，Neuralink研發的電子感應器是由柔軟、直徑僅有髮絲四分之一的細線構成，這樣的材質對腦部組織傷害較低，不會造成撕裂。這些微型感應器上裝載上千個電極，能夠因應用戶大腦，傳達並操控任何用戶想要做出的動作。
這項人腦和機器對接並互動的技術受到許多神經學家和醫界關注，被認為有望協助大腦或脊柱損傷者的重新掌控生活，馬斯克也解釋，這項大腦連接技術的主要目標是通過植入的晶片彌補人們失去的能力，並創造未來與AI人工智慧溝通的新「數位語言」。