國軍人事異動影響潛艦國造進度？國防部：全案正常進行
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-09 11:28:21｜2021-02-09 11:29:29
媒體報導，國防部高層人事將於農歷年後異動，原本將由參謀總長黃曙光接任國防部長，但是由於潛艦國造問題多，將由黃曙光接退輔會主委，國安局長邱國正接任國防部長。對此，國防部表示對人事異動無所悉，潛艦國造按期程正常進行中。
國防部今（9）日舉行國軍「109年度公職人員財產申報實質審查」抽籤記者會，由國防部副部長張哲平上將主持，並與陸軍常務次長莫又銘中將、總督察長劉劉得金中將、政風室張鴻俊主任、軍紀督察處處長胡瑞訓少將及現場記者，透過電腦作業系統「隨機抽樣」的方式，自全軍列管申報義務人3,000人中，抽出301人進行實質審查作業，並從301人中再抽出7人實施前後年度申報資料比對，藉由公開公正之抽籤程序，落實行政透明。國防部表示，國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，除部分人員依國家情報工作法採紙本申報外，電腦上線申報率達100%。另為簡化申報程序，國防部積極鼓勵同仁授權法務部功能平臺進行財產查調，107年的授權率已自39.5%提高到91.5%，近2年也均維持九成以上的授權率，充分展現國軍「使命必達」的執行力，獲得外界高度肯定。針對媒體詢問國軍高層人事異動恐潛艦國造期程問題？國防部發言人史順文表示，對於媒體臆測的人事消息，國防部並無所悉，也不作評論，潛艦國造則是政府一貫的政策，也是國防自主的重要指標，這些專案都是依照敵情威脅、以及聯合戰力所做的規劃，在立院、監察院監督下審慎執行，主合約商台船公司目前辦理全案進度都是正常的。